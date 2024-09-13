Στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν σήμερα, Παρασκευή ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, καθώς πληθαίνουν οι πιέσεις τόσο από την Ουκρανία όσο και από άλλες χώρες της Δύσης να της δοθεί το «πράσινο φως» ώστε να χτυπήσει στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

H ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας αλλά και πιο συγκεκριμένα Βρετανίας - Μόσχας έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα άρουν τους περιορισμούς και θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά οπλικά συστήματα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Βloomberg, η βρετανική και η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν στην Ουκρανία να κάνει χρήση βρετανικών πυραύλων υποστηριζομένων από αμερικανικά δεδομένα προσανατολισμού, για να χτυπήσουν στόχους ευρύτερου βεληνεκούς εντός της ρωσικής περιμέτρου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει πει πως δεν πρέπει να αναμένονται ανακοινώσεις απόψε, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών ωστόσο, βρετανικά δημοσιεύματα εκτιμούν πως οι δύο ηγέτες έχουν έρθει πιο κοντά στην απόφαση να επιτραπεί η χρήση των μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων Storm Shadow που έχει στείλει η Βρετανία στην Ουκρανία για επιθέσεις εντός του ρωσικού εδάφους. Σημειώνεται ότι η επιτυχής χρήση των Storm Shadow εξαρτάται από δεδομένα χαρτογράφησης εδάφους που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Η Πολωνία ζητά να αρθούν οι περιορισμοί της Ουκρανίας

Οι φωνές για περισσότερη στήριξη στην Ουκρανία πληθαίνουν. Η Πολωνία είναι μια από τις χώρες που ένωσε τη φωνή της με εκείνους που ζητούν να επιτραπεί στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυραύλους που προμηθεύονται από τη Δύση βαθιά στη Ρωσία, μετά και το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν στην Πολωνία.

«Πρέπει να περιμένουμε την εντατική στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία. Δε δίνω μεγάλη σημασία στα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ αναφερόμενος στις χθεσινές απειλές του Ρώσου προέδρου ότι κινδυνεύει να μπει σε πόλεμο το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

«Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου. Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από δημοσιογράφο που καλύπτει τη ρωσική προεδρία.

Οι σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί απότομα αφότου η Μόσχα έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στη γειτονική Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η Βαρσοβία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες ως απάντηση και αναμένει αμυντικές δαπάνες ρεκόρ το 2025 σε 186,6 δισεκατομμύρια ζλότι (47,95 δισεκατομμύρια δολάρια). Μάλιστα ο Μπλίνκεν, επαίνεσε την Πολωνία για την αύξηση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «χρυσό πρότυπο» για τα μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο πιέζει συστηματικά την κυβέρνηση Μπάιντεν και άλλες δυτικές κυβερνήσεις να εγκρίνουν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας που, όπως λέει, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ανελέητων αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βρετανία και ΗΠΑ πιστεύεται ότι είναι πολύ κοντά προς τη χορήγηση άδειας χρήσης των πυραύλων προς τους Ουκρανούς μετά από την αποστολή ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία. Ωστόσο, η προοπτική αυτή δεν αρέσει καθόλου στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία ανακαλεί τη διαπίστευση έξι Βρετανών διπλωματών

Σε μια προειδοποιητική - εκδικητική κίνηση η Ρωσία φαίνεται σήμερα να ανακάλεσε τη διαπίστευση έξι Βρετανών διπλωματών, κατηγορώντας τους για κατασκοπεία, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο την υπηρεσία ασφαλείας FSB. Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας ισχυρίστηκε ότι οι δραστηριότητές τους απειλούσαν την ασφάλεια της χώρας.

«Με βάση τα έγγραφα που παρείχε η ρωσική FSB, καθώς και ως απάντηση σε πολυάριθμα μη φιλικά βήματα του Λονδίνου, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διέκοψε τη διαπίστευση έξι υπαλλήλων του πολιτικού τμήματος της βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα, στις ενέργειες των οποίων ανακαλύφθηκαν σημάδια πληροφοριών και ανατρεπτικού έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ρωσική υπηρεσία, όπως μεταδίδει το Interfax.

Στάρμερ: Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο τώρα

Η Ρωσία ξεκίνησε τη σύγκρουση στην Ουκρανία και μπορεί να την τερματίσει «τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η Ρωσία ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση. Η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία. Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση αμέσως».

«Για να επαναλάβω, ήταν η Ρωσία που ξεκίνησε αυτό από την πρώτη θέση. Αυτοί προκάλεσαν τη σύγκρουση, είναι αυτοί που ενεργούν παράνομα» δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον όπου και συναντάται σήμερα, Παρασκευή με τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν για να συζητήσουν αν θα δώσουν το «οκ» στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυραύλους τους σε στόχους εντός της Ρωσίας.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά πρόσθεσε ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

