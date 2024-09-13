Δεν έχει τέλος η τραγωδία στο Βιετνάμ αφού αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι που προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες. Συγκεκριμένα, οι νεκροί αυξήθηκαν στους 233 σήμερα Παρασκευή καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους ανασύροντας σορούς.

Τα νερά από τις πλημμύρες από τον φουσκωμένο Κόκκινο Ποταμό στην πρωτεύουσα Ανόι, άρχισαν να υποχωρούν κάπως, αλλά πολλές γειτονιές παραμένουν πλημμυρισμένες. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι είναι πιθανόν να χρειαστούν μέρες ακόμα μέχρι να υποχωρήσει σημαντικά ο όγκος του νερού.

Σε ολόκληρο το Βιετνάμ, 103 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί.

Τα περισσότερα θύματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Λάο Κάι, όπου μια ξαφνική πλημμύρα παρέσυρε ολόκληρο τον οικισμό του Λανγκ Νου την Τρίτη. Οκτώ κάτοικοι βρέθηκαν ασφαλείς το πρωί της Παρασκευής, λέγοντας σε άλλους ότι είχαν φύγει πριν από τον κατακλυσμό, ανέφερε η κρατική εφημερίδα VNExpress. Ωστόσο, 48 κάτοικοι του χωριού Λανγκ Νου βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 39 παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι δρόμοι προς το Λανγκ Νου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, καθιστώντας αδύνατη τη μεταφορά βαρέως εξοπλισμού για βοήθεια στην προσπάθεια διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

