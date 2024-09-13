Τη διαπίστευση έξι Βρετανών διπλωματών φαίνεται πως ανακαλεί η Ρωσία, κατηγορώντας τους για κατασκοπεία, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο την υπηρεσία ασφαλείας FSB, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Ρωσίας -Δύσης.

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας ισχυρίστηκε ότι οι δραστηριότητές τους απειλούσαν την ασφάλεια της χώρας.

«Με βάση τα έγγραφα που παρείχε η ρωσική FSB, καθώς και ως απάντηση σε πολυάριθμα μη φιλικά βήματα του Λονδίνου, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διέκοψε τη διαπίστευση έξι υπαλλήλων του πολιτικού τμήματος της βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα, στις ενέργειες των οποίων ανακαλύφθηκαν σημάδια πληροφοριών και ανατρεπτικού έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ρωσική υπηρεσία, όπως μεταδίδει το Interfax.

Η κίνηση αυτή από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται καθώς έχει προειδοποιήσει τη Δύση ότι κινδυνεύει να μπει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα θα λάβει «κατάλληλες αποφάσεις» εάν το ΝΑΤΟ επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς δυτικής κατασκευής.

Στάρμερ: Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο τώρα

Η Ρωσία ξεκίνησε τη σύγκρουση στην Ουκρανία και μπορεί να την τερματίσει «τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η Ρωσία ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση. Η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία. Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση αμέσως».

«Για να επαναλάβω, ήταν η Ρωσία που ξεκίνησε αυτό από την πρώτη θέση. Αυτοί προκάλεσαν τη σύγκρουση, είναι αυτοί που ενεργούν παράνομα» δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον όπου και συναντάται σήμερα, Παρασκευή με τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν για να συζητήσουν αν θα δώσουν το «οκ» στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυραύλους τους σε στόχους εντός της Ρωσίας.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αμυνθεί , αλλά πρόσθεσε ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.