Στη Σιγκαπούρη ολοκλήρωσε ήμερα ο πάπας Φραγκίσκος μια κοπιαστική 12ήμερη περιοδεία σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας, το πιο μακρύ και μακρινό ταξίδι της παπικής θητείας του, στη διάρκεια του οποίου καθησύχασε για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 88χρονος Ποντίφικας ξεκίνησε την περιοδεία του από την Ινδονησία και επισκέφτηκε την Παπούα-Νέα Γουινέα, το Ανατολικό Τίμορ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα χρόνο έπειτα από μια βαριά χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ο φιλόδοξος περίπλους των 33.000 χιλιομέτρων σε δύο ηπείρους είχε δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν ο Χόρχε Μπεργκόλιο θα μπορούσε να φέρει σε πέρας μια τέτοια οδύσσεια.

Όμως ούτε ο φρενήρης ρυθμός -16 ομιλίες σε ζώνες ώρας με διαφορά οκτώ ωρών - ούτε η τροπική ζέστη ούτε οι πολλαπλές επίσημες συναντήσεις φάνηκε να ενοχλούν τον αργεντινό πάπα.

Μολονότι ταξίδεψε με τον προσωπικό γιατρό του και δύο νοσηλευτές - το συνηθισμένο πρωτόκολλο, καμιά λεπτομέρεια δεν διέρρευσε για την υγεία του, καθώς το Βατικανό τηρεί τη μεγαλύτερη μυστικότητα στο ζήτημα αυτό.

«Διακινδυνέψτε!»

Ο 87χρονος πάπας δεν έκανε την τελευταία ομιλία του, αυτοσχεδιάζοντας στη θέση της ένα σεμινάριο για το διαθρησκευτικό διάλογο ενώπιον περίπου 600 νέων διαφόρων θρησκευμάτων.

«Διακινδυνέψτε!», τους είπε για να τους ενθαρρύνει να «βγουν από τη ζώνη άνεσής» τους. «Ένας νέος που δεν επιθυμεί να διακινδυνέψει είναι γέρος!», πρόσθεσε προκαλώντας ευθυμία στο ακροατήριο.

Ο Φραγκίσκος στη συνέχεια κάλεσε τους διαφόρων θρησκευμάτων συμμετέχοντες να προσευχηθούν μαζί υπέρ αλλήλων. Ακολούθησαν θερμές επευφημίες.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας αναχώρησε το μεσημέρι από την πόλη - κράτος για τη Ρώμη, όπου αναμένεται στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 ώρα Ελλάδας).

Επί του αεροπλάνου, ο πάπας θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους του διεθνούς Τύπου που τον συνοδεύουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

