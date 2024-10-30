Τεράστια είναι η καταστροφή που έχει προκληθεί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που χτύπησαν την νοτιοανατολική Ισπανία η οποία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 72 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοούμενων.

Εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης στη Βαλένθια, όπου καλλιεργείται το 60% των πορτοκαλιών της Ισπανίας, έχουν πληγεί από τις ξαφνικές πλημμύρες.

Η ASAJA, μια από τις μεγαλύτερες γεωργικές ομάδες της κομητείας, λέει ότι αναμένει «σημαντική ζημιά» στις καλλιέργειες λόγω των πλημμυρών.

Τα αγροκτήματα στη Βαλένθια είναι υπεύθυνα για σχεδόν τα δύο τρίτα των εσπεριδοειδών που καλλιεργούνται στην Ισπανία, η οποία είναι ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς φρέσκων και αποξηραμένων πορτοκαλιών στον κόσμο, σύμφωνα με τον πάροχο εμπορικών δεδομένων, Observatory of Economic Complexity.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.