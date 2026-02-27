Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν, οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα, κατατάσσονται σταθερά στις 15 πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ισχύ.

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν, από την άλλη πλευρά, δεν διαθέτουν τους ίδιους στρατιωτικούς πόρους και αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις.

Τα όπλα που διαθέτει ο στρατός των Ταλιμπάν προέρχονται κυρίως από τρεις πηγές: αυτά που άφησε ο πρώην αφγανικός στρατός, αυτά των ξένων δυνάμεων που έχουν αποσυρθεί και νέα όπλα που έχουν αποκτήσει από πηγές όπως η μαύρη αγορά.

Εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι βίντεο από προηγούμενες συγκρούσεις στα σύνορα υποδηλώνουν ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν χρησιμοποιήσει κυρίως ελαφριά όπλα εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων, σημειώνει το BBC.

Ωστόσο, οι αναλυτές αναφέρουν ότι οι Ταλιμπάν έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο.

Πηγή: skai.gr

