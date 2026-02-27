Βαριά ήττα για τους Εργατικούς στις επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Πράσινοι συγκέντρωσαν 14.980 ψήφους, το Reform UK 10.578 και οι Εργατικοί με υποψήφια την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια, 9.364

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την τρίτη θέση κατέκτησε το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Γκόρτον και Ντέντον στο Μάντσεστερ, με το Πράσινο Κόμμα να πετυχαίνει μια άνετη νίκη σε ένα προπύργιο των Εργατικών για σχεδόν έναν αιώνα.

Η Χάνα Σπένσερ, υποψήφια των Πρασίνων και υδραυλικός στο επάγγελμα, κέρδισε την έδρα με πλειοψηφία άνω των 4.000 ψήφων.

'I didn't grow up wanting to be a politician, I'm a plumber'



The green Party's Hannah Spencer has won the Gorton and Denton, with Reform in second and Labour finished thirdhttps://t.co/W9i4wSkxnL pic.twitter.com/X04rbimJ1g — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 27, 2026

Στη νικητήρια ομιλία της, η Σπένσερ τόνισε ότι η καθημερινότητα των πολιτών έχει αλλάξει δραματικά. «Αντί να εργαζόμαστε για μια καλή ζωή, εργαζόμαστε για να γεμίζουμε τις τσέπες των δισεκατομμυριούχων», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είναι ακραίο να απαιτεί κανείς μια αξιοπρεπή διαβίωση ως αντάλλαγμα για τη σκληρή δουλειά του.

Οι Πράσινοι συγκέντρωσαν 14.980 ψήφους, το Reform UK 10.578 και οι Εργατικοί με υποψήφια την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια, 9.364.

Το αποτέλεσμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στο επιτελείο του Κιρ Στάρμερ, καθώς στις γενικές εκλογές του 2024 το κόμμα είχε κερδίσει την ίδια έδρα με διαφορά 13.413 ψήφων.

Η ήττα αναζωπυρώνει τις εσωκομματικές αντιδράσεις σχετικά με τη στρατηγική της ηγεσίας, ειδικά μετά την απόφαση των συμμάχων του πρωθυπουργού να εμποδίσουν τον δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντυ Μπέρναμ, από το να θέσει υποψηφιότητα. Ήδη από νωρίς το βράδυ, η αναπληρώτρια ηγέτης των Εργατικών, Λούσι Πάουελ, είχε ουσιαστικά παραδεχθεί την ήττα, σημειώνοντας ότι οι Πράσινοι έπεισαν το εκλογικό σώμα πως ήταν η μόνη δύναμη που μπορούσε να αναχαιτίσει το λαϊκιστικό Reform UK.

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γκούντγουιν του Reform UK έκανε λόγο για εμφάνιση ενός «επικίνδυνου σεκταρισμού» στη βρετανική πολιτική σκηνή. Υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν νίκη των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά προϊόν μιας «συμμαχίας ισλαμιστών και woke ακτιβιστών», προκαλώντας εκ νέου αντιδράσεις με τη ρητορική του.

Καταγγελίες για την ακεραιότητα της ψηφοφορίας

Στον απόηχο της εκλογικής αναμέτρησης, ομάδα παρατηρητών εξέφρασε ανησυχίες για την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό περιστατικών «οικογενειακής ψήφου», μιας παράνομης διαδικασίας κατά την οποία ένα άτομο ψηφίζει ταυτόχρονα με κάποιο μέλος της οικογένειάς του, σε πολλές περιπτώσεις με σκοπό να ελεγχθεί η ψήφος του.

Η οργάνωση Democracy Volunteers, έχοντας λάβει διαπίστευση από την Εκλογική Επιτροπή, ανέπτυξε παρατηρητές σε 22 από τα συνολικά 45 εκλογικά τμήματα της περιφέρειας Γκόρτον και Ντέντον.

Σύμφωνα με την αναφορά της οργάνωσης, καταγράφηκε σημαντικός όγκος «οικογενειακής ψήφου». Ειδικότερα, η ομάδα υποστηρίζει ότι τέτοια φαινόμενα σημειώθηκαν στα 15 από τα 22 εκλογικά τμήματα που επιτηρούνταν, με 32 καταγεγραμμένες περιπτώσεις, εκ των οποίων οι εννέα εντοπίστηκαν σε ένα μόνο τμήμα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του δημοτικού συμβουλίου του Μάντσεστερ, το οποίο ξεκαθάρισε ότι οι φερόμενες παρατυπίες δεν αναφέρθ

