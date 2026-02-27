Λογαριασμός
Το Ισραήλ υποδέχθηκε το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Το Ισραήλ υποδέχθηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως, εν μέσω κλιμάκωσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

UPDATE: 11:26
USS Gerald R. Ford

Το Ισραήλ υποδέχθηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως, εν μέσω κλιμάκωσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιοχή.

Δείτε live βίντεο της υποδοχής του USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ:

Υπενθυμίζεται ότι το USS Gerald R. Ford απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας χθες, Πέμπτη πρωί.

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

