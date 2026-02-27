Η μικρότερη αδερφή και δεξί χέρι του Κιμ Γιονγκ Ουν, η 38χρονη Κιμ Γιο Γιονγκ, έκανε στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από αρκετό καιρό, από τότε που φέρεται να «παραιτήθηκε» από τη διαδοχή στην ηγεσία της χώρας υπέρ της έφηβης ανιψιάς της.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Κιμ Γινγκ Ουν έδωσε στην αδερφή του, την οποία τελικά απέρριψε ως διάδοχο, μια προαγωγή για να της χρυσώσει το χάπι.

Η 38χρονη Γιο Γιονγκ διορίστηκε διευθύντρια του τμήματος προπαγάνδας στο κόμμα, ενώ μέχρι τώρα υπηρετούσε ως αναπληρώτρια διευθύντρια.

Το κρατικό τμήμα προπαγάνδας, περιλαμβάνει την επίβλεψη των διακορεατικών σχέσεων και των εξωτερικών στρατηγικών, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γιο Γιονγκ έχει σημαντική πολιτική και στρατιωτική θέση στη Βόρεια Κορέα και υπήρξε εδώ και καιρό ένας από τους στενότερους συνεργάτες του αδελφού της, από τότε που ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 2011.

Η προαγωγή της έρχεται περίπου δύο εβδομάδες αφότου η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας δημοσίευσε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία ο Κιμ Γιονγκ Ουν ετοιμάζεται να διορίσει επίσημα την 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Άε, ως διάδοχό του.

Ο Αν Τσαν-ιλ, Βορειοκορεάτης αποστάτης και ακαδημαϊκός, σημείωσε ότι η προαγωγή της Γιο Γιονγκ είχε στόχο να επιτρέπει στον Κιμ να διατηρήσει τον έλεγχό του σε σημαντικούς τομείς της κυβέρνησής του, διατηρώντας παράλληλα την αδερφή του «ευτυχισμένη».

Η οικογενειακή προδοσία δεν είναι κάτι καινούργιο στην δυναστεία των Κιμ στη Βόρεια Κορέα.

Ο σημερινός ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν, «έφαγε» τον θείο και μέντορά του, Τζανγκ Σονγκ Θάεκ, όταν ανέλαβε την εξουσία.

Ο Κιμ διέταξε τη σύλληψη του Τζανγκ με την κατηγορία της διάπραξης «αντικομματικών, αντιεπαναστατικών, φραξιονιστικών πράξεων». Ο θείος κρίθηκε ένοχος και εκτελέστηκε δια τυφεκισμού το 2013.





