Ο Πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε την Πέμπτη ότι κομάντο των Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi σε μια επικίνδυνη επιδρομή τα ξημερώματα στη βορειοδυτική Συρία. Τα σωστικά συνεργεία δήλωσαν ότι γυναίκες και παιδιά ήταν μεταξύ των τουλάχιστον 13 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο ηγέτης του ISIS σκοτώθηκε από έκρηξη που προκάλεσε ο ίδιος κατά την επιδρομή. "Κατά την έναρξη της επιχείρησης, ο τρομοκρατικός στόχος πυροδότησε μια βόμβα που σκότωσε τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσα στα οποία γυναίκες και παιδιά", είπε, γνωστοποιώντας πως η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης είναι σε εξέλιξη.

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να κάνει δηλώσεις για την επιχείρηση στη Συρία στις 16:30 ώρα Ελλάδας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

«Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των ενόπλων δυνάμεών μας, αποβάλαμε από το πεδίο της μάχης τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — τον ηγέτη του ISIS», είπε ο κ. Μπάιντεν σε δήλωση. «Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν με ασφάλεια από την επιχείρηση».

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι τον Οκτώβριο του 2019, η οργάνωση όρισε τον Κουράισι, έναν Ιρακινό που είχε συλληφθεί κάποτε από τις ΗΠΑ, διάδοχό του.

Η επίθεση με ελικόπτερο που πραγματοποιήθηκε από περίπου δύο δωδεκάδες Αμερικανούς καταδρομείς, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Reaper (reaper drones) και επιθετικών αεροσκαφών, έμοιαζε με την επιδρομή τον Οκτώβριο του 2019 κατά την οποία ο Abu Bakr al-Baghdadi, ο προηγούμενος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, πέθανε όταν πυροδότησε ένα γιλέκο αυτοκτονίας καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν σε ένα κρησφύγετο όχι μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Πέμπτης.

Η αεροπορική επιδρομή ήρθε λίγες μέρες μετά το τέλος της μεγαλύτερης πολεμικής εμπλοκής των ΗΠΑ με το Ισλαμικό Κράτος από το τέλος του λεγόμενου χαλιφάτου των τζιχαντιστών πριν από τρία χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστήριξαν μια πολιτοφυλακή υπό την ηγεσία των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία, καθώς μάχονταν για περισσότερο από μια εβδομάδα για να εκδιώξουν τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από μια φυλακή που είχαν καταλάβει στην πόλη Χασάκα.

ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was killed overnight in an operation in Northen Syria, POTUS says in statement. pic.twitter.com/G9hIyUJRl9 — Jim Acosta (@Acosta) February 3, 2022

Λίγα είναι γνωστά για τον al-Qurayshi, ο οποίος διαδέχθηκε τον al-Baghdadi, ή την ανώτατη δομή διοίκησης του ISIS. Ωστόσο, οι αναλυτές είπαν ότι ο θάνατος του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την τρομοκρατική ομάδα.

Η αναφορά έγινε από τους Falih Hassan, Muhammad Najdat Hij Kadour, Asmaa al-Omar, Hwaida Saad και Evan Hill.

Η επιδρομή στόχευε ένα αυτόνομο, τριώροφο κτήριο που περιβάλλεται από ελαιόδεντρα.

Βίντεο από τη σκηνή όπου η αμερικανική αεροπορική επιδρομή στόχευσε τον ηγέτη του ισλαμικού κράτους που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους να τραβούν τα πτώματα τουλάχιστον εννέα ανδρών, γυναικών και παιδιών από τα ερείπια του σπιτιού που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μάρτυρες είπαν ότι οι αμερικανικές επιδρομές στο σπίτι προκάλεσαν ζημιές. Ωστόσο, ένας ανώτερος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι υπήρξε μια έκρηξη μέσα στο σπίτι που δεν προκλήθηκε από τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ και πιθανότατα προκλήθηκε από τον στόχο της επιδρομής που ανατινάχθηκε.

Η Πολιτική Άμυνα της Συρίας, γνωστή και ως Λευκά Κράνη, ανέσυρε πτώματα και επιζώντες από τα ερείπια μετά τις αεροπορικές επιδρομές και έγραψε στο Twitter ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες και έξι παιδιά. Η ομάδα δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των νεκρών.

At least 13 people, including 6 children and 4 women, were killed in bombings and clashes that followed an airborne operation by American forces just after midnight. The airborne operation targeted a house in #Atma town on the Syrian-Turkish border in rural north #Idlib. pic.twitter.com/7FW3TF7aOS — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 3, 2022

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε επίσης 13 θανάτους, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά και άλλοι που δεν είχαν ακόμη αναγνωριστεί.

Η επιδρομή στόχευε ένα αυτόνομο, τριώροφο κτήριο που περιβάλλεται από ελαιόδεντρα. Οι εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ακτιβιστές που επισκέφθηκαν το σημείο έδειχναν απλά δωμάτια με ψάθες στα πατώματα, μια θερμάστρα και ρούχα και κουβέρτες διάσπαρτα, μερικά από αυτά καλυμμένα με αίμα.

Πηγή: nytimes.com

