Πώς ο Τραμπ και οι εμπορικοί πόλεμοι έβαλαν σε δεύτερη μοίρα τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Σε περιόδους έντονων συγκρούσεων - και με τους εμπορικούς πολέμους να κυριαρχούν στην επικαιρότητα - είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς ότι οι στρατιώτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συνεχίζουν να μάχονται για κάθε σπιθαμή εδάφους στα πεδία των μαχών, όπως σημειώνει το CNBC. Η σύγκρουση στη Γάζα, η οικονομική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του προβληματισμού των διεθνών ηγετών, ωθώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον πάνω από τρεισήμισι χρόνια, σε δεύτερη μοίρα. Φαίνεται όλο και περισσότερο ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία μένουν στο περιθώριο, με τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στην Κωνσταντινούπολη, στις οποίες συμμετείχαν διαπραγματευτικές ομάδες και από τις δύο πλευρές, να μην απασχολούν ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης. Όπως είναι η κατάσταση, υπάρχει μια αίσθηση ανησυχίας όσον αφορά την πορεία του πολέμου και τις προοπτικές για ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ φάνηκε να χάνει την υπομονή του όταν δήλωσε στις 14 Ιουλίου ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει περισσότερα όπλα αμερικανικής κατασκευής - υπό την προϋπόθεση ότι θα τα πλήρωναν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ - και έδωσε στη Ρωσία προθεσμία 50 ημερών για να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Αν δεν το έκανε, είπε, η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ αυστηρές» κυρώσεις και δασμούς έως και 100%.

Οι κυρώσεις και οι δασμοί θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τη Ρωσία, καθώς και τους υπόλοιπους εμπορικούς της εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων.

Η Ρωσία δείχνει απρόθυμη

Όπως είναι η τωρινή κατάσταση, η Ρωσία έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου για να δείξει ότι σοβαρολογεί όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και το σχέδιο ειρήνης, στο οποίο έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος, παρά τις συμφωνίες για την ανταλλαγή κρατουμένων.

Οι αναλυτές είναι σκεπτικοί ως προς το αν η απειλή επιβολής περισσότερων κυρώσεων θα ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, πόσο μάλλον να συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της απαίτησης του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία και τυχόν περαιτέρω κυρώσεων, δήλωσε ο Μύκολα Μπιελίσκοφ, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας. «Το Κρεμλίνο βασίζεται γενικά στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ είναι ανίκανες να εφαρμόσουν μια συστηματική πολιτική υποστήριξης της Ουκρανίας και άσκησης πίεσης στη Ρωσία», δήλωσε ο Μπιελίσκοφ στο NBC News νωρίτερα τον Ιούλιο.

«Οι σοβαρές κυρώσεις απαιτούν την προθυμία να έρθει σε σύγκρουση με την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες αγοράζουν πρώτες ύλες από τη Ρωσία», σημείωσε. «Ομοίως, όσον αφορά τα όπλα, η ταχύτητα και ο όγκος των προμηθειών έχουν σημασία. Επομένως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Και νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν θα τολμήσουν να επιβάλουν δευτερεύουσες κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία, που εξαρτάται από τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης όσον αφορά τις προμήθειες όπλων, έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία για διαπραγματεύσεις τους τελευταίους μήνες, ζητώντας, μαζί με τον Τραμπ, κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, η οποία δεν έχει απαντήσει. Έχει επίσης δείξει προθυμία για συμβιβασμό, ακόμη και όσον αφορά την παραχώρηση του ουκρανικού εδάφους που κατέχει η Ρωσία στη Μόσχα, αν της παραχωρηθεί κάτι που αποτελεί «ιερό δισκοπότηρο» για το Κίεβο και κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα: Η ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία, η οποία σημειώνει μικρές αλλά σταδιακές επιτυχίες στα πεδία των μαχών χάρη στο μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό στον στρατό και στον έντονο πόλεμο με drones, θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχτεί τις εγγυήσεις ασφάλειας που έχει υποσχεθεί η Δύση για την Ουκρανία, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Το πρόβλημα της Ουκρανίας

Το πρόβλημα για το Κίεβο επιδεινώνεται από την αυξανόμενη αναταραχή σε εγχώριο επίπεδο, με ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατάσταση, την έλλειψη εκλογών και την ηγεσία του Ζελένσκι σε καιρό πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα ξέσπασαν διαδηλώσεις στο Κίεβο, εν μέσω αντιδράσεων κατά των κινήσεων της κυβέρνησης να περιορίσει την ανεξαρτησία δύο οργανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς. Κορυφαίοι πολιτικοί της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κίνηση αυτή στο Politico, λέγοντας ότι δείχνει έλλειψη δέσμευσης στην προώθηση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία θεωρείται προαπαιτούμενο για την ένταξη στην ΕΕ, την οποία επιδιώκει το Κίεβο.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης συμπίπτουν με μια νέα στάση των ΗΠΑ: ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την τακτική της καθυστέρησης αντί της αποφασιστικής εμπλοκής, υποχωρώντας επιχειρησιακά και μεταφέροντας τις οικονομικές και πολιτικές ευθύνες στην Ευρώπη», ανέφερε η Τατιάνα Στανόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center και ιδρύτρια της εταιρείας πολιτικής ανάλυσης R. Politik. «Το Κίεβο, εν τω μεταξύ, αξιοποιεί αυτό το διάλειμμα για να αναπροσαρμόσει εσωτερικά τη λειτουργία του. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός της κυβέρνησης ... δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης Ζελένσκι να ενισχύσει τον πολιτικό έλεγχο», πρόσθεσε.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία της Δύσης σχετικά με την εσωτερική πορεία της Ουκρανίας, η Στανόβαγια σημείωσε ότι «η διεθνής υποστήριξη αρχίζει και επικεντρώνεται περισσότερο στη διατήρηση της πρώτης γραμμής παρά στην προώθηση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων».

Πηγή: skai.gr

