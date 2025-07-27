Δύο αεροσκάφη της Ιορδανίας και ένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έριξαν σήμερα 25 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ιορδανικός στρατός.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πραγματοποίησαν σήμερα τρεις αερορίψεις με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, μία εκ των οποίων έγινε μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», δήλωσε ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου, όπου διευκρίνισε πως 25 τόνοι βοήθειας ερρίφθησαν.

Σημειώνεται πως με φόντο μια επερχόμενη κρίση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μεγάλης κλίμακας παραδόσεις βοήθειας έφθασαν σήμερα στον υπό πολιορκία και εμπόλεμο θύλακα για πρώτη φορά εδώ και μήνες.

Ένα κομβόι περίπου 100 φορτηγών που μετέφεραν αγαθά για τον δοκιμαζόμενο πληθυσμό εισήλθε στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως θα τηρήσει καθημερινά μια «τακτική παύση», όπως ο ίδιος την αποκάλεσε, «στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για ανθρωπιστικούς σκοπούς» σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μέχρι νεωτέρας.

Στο μεταξύ, υγειονομικοί στα νοσοκομεία Al-Awda και Al-Aqsa στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έκαναν γνωστό πως ισραηλινά πυρά είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 50, ενώ περίμεναν τα φορτηγά με τη βοήθεια σήμερα. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.