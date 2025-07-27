Λογαριασμός
Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο και τη Δύση ότι απορρίπτουν τη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Η Ρωσία προτιμά πολιτικά και διπλωματικά μέσα για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία αλλά το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν τον δρόμο αυτό, δήλωσε ο Πεσκόφ

Η Ρωσία προτιμά πολιτικά και διπλωματικά μέσα για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία αλλά το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν τον δρόμο αυτό, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η οδός που προτιμούμε είναι με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο ίδιος πρόσθεσε, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι η Μόσχα συνεχίζει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία διότι «όλες οι προτάσεις για διάλογο απορρίφθηκαν, από την Ουκρανία και τις χώρες της Δύσης».

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

