ΠΣΑΠΠ: «Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία»

Ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών βυθίζοντας ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο σε βαθιά θλίψη.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».

