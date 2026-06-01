Τουρκία και Ρωσία σε διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία φυσικού αερίου πέραν του 2026

Η Τουρκία και η Ρωσία συζητούν την παράταση των συμφωνιών προμήθειας φυσικού αερίου πέραν του 2026, καθώς οι ισχύουσες συμφωνίες λήγουν στο τέλος του έτους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, η τουρκική κρατική εταιρεία Botas βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom PJSC για την ανανέωση των συμβολαίων εισαγωγής, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο Bloomberg, στο πλαίσιο του Φόρουμ Ενέργειας του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τους ενδεχόμενους όγκους και τη διάρκεια των συμβολαίων.

Τον Δεκέμβριο, η Άγκυρα παρέτεινε δύο συμβάσεις με την Gazprom για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω των αγωγών TurkStream και Blue Stream. Η Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της ρωσικής εταιρείας, μετά την Κίνα, αφού έχασε τους περισσότερους πελάτες της στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

