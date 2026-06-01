Η γιόγκα μπορεί να ανακουφίσει τους καρκινοπαθείς

Η γιόγκα μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική δυσφορία, το άγχος, την κόπωση και την αϋπνία σε άτομα που νοσούν από καρκίνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης κλινικής δοκιμής αυτού του είδους.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με καρκίνο, ενώ οι πρόοδοι στις θεραπείες σημαίνουν ότι περισσότεροι ασθενείς επιβιώνουν από τη νόσο από ποτέ. Ωστόσο, για πολλούς, οι σωματικές και ψυχικές παρενέργειες της διάγνωσης και του θεραπευτικού τους σχήματος μπορεί να διαρκέσουν πολύ καιρό μετά το τέλος της θεραπείας.

Έως και το 95% των επιζώντων από καρκίνο αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου ή αϋπνία σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αντιμετωπίζουν διαταραχές της διάθεσης, άγχος ή κόπωση, σημειώνει ο Guardian.

Τώρα, η πρώτη κλινική δοκιμή του είδους της έδειξε ότι η τακτική άσκηση ήπιας και αναζωογονητικής γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση αυτών των παρενεργειών, χωρίς την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Σικάγο, στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.