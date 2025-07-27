Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο χθες Σάββατο στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Χινστάιν, ουκρανικό drone έπληξε το χωριό Αμπέστα, πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, καταλαμβάνοντας εκτενή τμήματά της προτού ο ρωσικός στρατός εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις για τους διώξει. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν στρατεύματα της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όλες οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχτηκαν από την περιφέρεια αυτή τον Απρίλιο, όμως το Κίεβο επιμένει πως κάποια στοιχεία των ενόπλων δυνάμεών του συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί και ελέγχουν τμήματά της.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των σιδηροδρόμων έπειτα από επίθεση drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ

Συντρίμμια ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του δικτύου των σιδηροδρόμων σε τμήμα της περιφέρειας Βολγκαγκράντ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής εξαιτίας της ουκρανικής επιδρομής, ανέφερε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μέσω Telegram, επικαλούμενη τον περιφερειάρχη, τον Αντρέι Μπατσάροφ.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε από την πλευρά της μέσω Telegram ότι ανέστειλε τις πτήσεις μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Η έκταση των ζημιών και το εύρος της επιδρομής δεν είναι ακόμη σαφή. Συναγερμοί για επιδρομές ουκρανικών drones κηρύχτηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της δυτικής και της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.