Γερμανία: Ένα γυμναστήριο αντιτάσσεται στην Ακροδεξιά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ακροδεξιά αυξάνει τη χρήση των Μεικτών Πολεμικών Τεχνών και του αθλητισμού για στρατολόγηση νέων μελών.

Ένα γυμναστήριο στο Κέμνιτς, το Athletic Sonnenberg, προσπαθεί να αντιστρέψει αυτήν την τάση, βλέποντας την προπόνηση ως πεδίο μάχης για τη δημοκρατία.

Ο προπονητής Στάνι επισημαίνει ότι πολλά γυμναστήρια πολεμικών τεχνών στη Σαξονία και γενικότερα στη σκηνή του MMA διοικούνται από δεξιούς και έχουν ισχυρές δεξιές δομές.

Η Ακροδεξιά χρησιμοποιεί ολοένα περισσότερο τις Μεικτές Πολεμικές Τέχνες και τον αθλητισμό για να στρατολογεί νέα μέλη. Ένα γυμναστήριο στο Κέμνιτς όμως θέλει να το αλλάξει αυτό.Τα ηχεία παίζουν δυνατά hip-hop, μετά βίας καλύπτουν τους γδούπους από τα γάντια που χτυπούν τους στόχους προπόνησης και από σώματα που πέφτουν στα στρώματα. Καθώς η προπόνηση προχωρά και οι αθλητές ιδρώνουν, υδρατμοί σχηματίζονται στα τζάμια του γυμναστηρίου.



Ενώ η προπόνηση στις Μεικτές Πολεμικές Τέχνες στο Athletic Sonnenberg μοιάζει με εκείνη πολλών αντίστοιχων γυμναστηρίων, τα μέλη του αθλητικού συλλόγου του Κέμνιτς τη βλέπουν ως ένα πεδίο μάχης για τη δημοκρατία.

Πηγή: Deutsche Welle

«Αυτό έχει ένα σαφές πολιτικό στοιχείο», δηλώνει ο Στάνι, ο προπονητής πολεμικών τεχνών στο Athletic Sonnenberg. «Πολλά γυμναστήρια πολεμικών τεχνών στη Σαξονία διοικούνται από δεξιούς και υπάρχουν πολλές δεξιές δομές στη σκηνή του MMA γενικότερα».Το Athletic Sonnenberg επικεντρώνεται στη διαφορετικότητα, με τους επικεφαλής του γυμναστηρίου να ελπίζουν πως αυτό μπορεί να ξεχωρίσει σε μια περίοδο κατά την οποία η Ακροδεξιά εργαλειοποιεί ολοένα περισσότερο τον αθλητισμό – και ιδίως τις MMA (Mixed Martial Arts) – για τη στρατολόγηση νέων μελών.Η Ακροδεξιά και οι Μεικτές Πολεμικές ΤέχνεςΟι πολεμικές τέχνες που συχνά συνδέονται με ομάδες χούλιγκαν του ποδοσφαίρου προσφέρουν στις δεξιές ομάδες ένα αυξανόμενο ακροατήριο νέων ανδρών. Πολλοί από αυτούς μπορεί αρχικά να μην ενδιαφέρονται για την πολιτική, αλλά μπορούν να προσεγγιστούν μέσω του αθλητισμού. Οι Μεικτές Πολεμικές Τέχνες λειτουργούν επίσης ως άμεση προετοιμασία για βίαιες αντιπαραθέσεις με πολιτικούς αντιπάλους ή με την αστυνομία.Το Κέμνιτς είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας, ενός κρατιδίου στην ανατολική Γερμανία όπου η άκρα Δεξιά αναπτύσσεται εδώ και καιρό. Η AfD αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο κρατιδιακό κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά.Η Ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο ειδικά μεταξύ των νεότερων ανθρώπων. Οι μεικτές πολεμικές τέχνες αποτελούν εδώ και καιρό ένα σημαντικό εργαλείο στρατολόγησης για δεξιά κινήματα στη Γερμανία, όπως ο Τρίτος Δρόμος. Και οι προσπάθειες απαγόρευσης προβεβλημένων δεξιών διοργανώσεων δεν έχουν αναχαιτίσει την ανάπτυξη τέτοιων κινημάτων.«Εδώ στη Σαξονία η άκρα Δεξιά γίνεται ολοένα πιο ισχυρή ιδίως στις πολεμικές τέχνες αλλά και ευρύτερα στον αθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σαφής τάση προς αυτή την κατεύθυνση», δηλώνει στην DW η Λένα, μέλος του Athletic Sonnenberg.«Πρόκειται για ένα κοινό μυστικό. Ο κόσμος ξέρει ποια γυμναστήρια εδώ έχουν δεσμούς με πρώην νεοναζί ή πού προπονούνται άνθρωποι με διασυνδέσεις με τη ναζιστική σκηνή. Ξέρεις ότι πρέπει να τα αποφεύγεις», λέει ο Στάνι.Ο διαφορετικός χαρακτήρας του Athletic SonnenbergΓι’ αυτό και το Athletic Sonnenberg αποφάσισε να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται για διάφορους λόγους, η πολιτική ατμόσφαιρα της περιοχής συχνά παίζει ρόλο.«Δεξιές δομές και βία υπάρχουν και εδώ [στο Κέμνιτς]. Βλέπεις τέτοιες ομάδες μπροστά από κλαμπ ή έξω από εμπορικά κέντρα και δεν είναι σωστό», δηλώνει στην DW η Λιζ, συμμετέχουσα στο μάθημα MMA.«Το μάθημα MMA μας βοηθά να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις ή τουλάχιστον να αισθανόμαστε λίγο πιο δυνατοί όταν προκύπτουν προβλήματα. Δεν είναι ότι πιστεύω πως μπορώ να παλέψω με μια μεγάλη ομάδα ανδρών, αλλά έχει σημασία ψυχολογικά το να έχεις προπονηθεί για ένα τέτοιο σενάριο».Στη Λιζ αρέσει επίσης η ανεχτηκότητα και η αίσθηση της κοινότητας στο Athletic Sonnenberg. Ο ευρύτερος σύλλογος, ο οποίος έχει επίσης ομάδες ποδοσφαίρου, βόλεϊ και ποδηλασίας, ιδρύθηκε το 2020 και άρχισε να προσφέρει μαθήματα πολεμικών τεχνών το 2024.Η συμπερίληψη αποτελεί προτεραιότητα και ο σύλλογος προσφέρει τόσο μεικτές προπονήσεις ως προς το φύλο όσο και μαθήματα ειδικά προσαρμοσμένα για γυναίκες, τρανς και μη δυαδικά άτομα. Από αρχάριους μαχητές μέχρι προχωρημένους αθλητές, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.«Θέλουμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική στους νέους ανθρώπους εδώ. Αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να δοκιμάσει το MMA, θα πρέπει να έχει περισσότερες επιλογές από το να ενταχθεί απλώς σε ένα δεξιό γυμναστήριο. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να ενταχθεί σε ένα συμπεριληπτικό γυμναστήριο, όπου όλοι προπονούνται μαζί σε έναν διαπολιτισμικό χώρο», τονίζει η Λιζ.Η συμπερίληψη σημαίνει πως συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα για την πολιτική.«Δουλεύω στην ασφάλεια και οι συνάδελφοί μου αστειεύονται πάντα ότι πρέπει να πάω γυμναστήριο», λέει αστειευόμενο ένα από τα νέα μέλη των μαθημάτων MMA, προσθέτοντας πως «είχε πολλή πλάκα, οπότε σίγουρα θα ξανάρθω».Ενώ οι διοργανωτές βλέπουν το γυμναστήριο ως ένα πολιτικό εγχείρημα, και μόνο το να προσφέρουν έναν ανοιχτό, ασφαλή χώρο, όπου όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν πως θα συναναστραφούν με ακροδεξιά στοιχεία, αποτελεί νίκη για όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

