Φάρμακο μπορεί να διπλασιάσει τη διάρκεια επιβίωσης από τον καρκίνο του παγκρέατος

Ένα χάπι μπορεί να διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με τον πιο θανατηφόρο καρκίνο στον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής, τα οποία οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «αλλαγή των δεδομένων» και μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών.

Σήμερα, υπάρχουν λίγες θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του παγκρέατος και οι περισσότερες προσφέρουν ελάχιστο ή και κανένα όφελος. Επί δεκαετίες, οι επιστήμονες εργάζονται αδιάκοπα προσπαθώντας να βρουν καινοτόμες λύσεις για μια μορφή καρκίνου που συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση μόνο αφού η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί, σημειώνει ο Guardian.

Τώρα, οι ειδικοί στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο παγκοσμίως χαιρετίζουν την εμφάνιση ενός στοχευμένου φαρμάκου με την ονομασία daraxonrasib, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια επανάσταση στη θεραπεία της νόσου.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 500 ασθενείς, όλοι με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Το χάπι διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης, ενώ παρουσίασε λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της American Society of Clinical Oncology (Asco) στο Chicago.

Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο έζησαν σημαντικά περισσότερο, κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,6 έως 6,7 μήνες για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής.

«Τα αποτελέσματα αυτά αλλάζουν το τοπίο», δήλωσε η Rachna Shroff, επικεφαλής Ογκολογίας στο University of Arizona Cancer Center και ειδικός της American Society of Clinical Oncology στους καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Βλέπουμε πρωτοφανή ποσοστά επιβίωσης».

Όπως ανέφερε η ίδια, όταν διάβασε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της δοκιμής, η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Dana-Farber Cancer Institute στη Boston, ξέσπασε σε κλάματα.

Το daraxonrasib δρα στοχεύοντας μια πρωτεΐνη, την Kras, η οποία τροφοδοτεί σχεδόν όλους τους καρκίνους του παγκρέατος. Το φάρμακο «συγκολλά» μόρια μεταξύ τους ώστε να δεσμεύσει και να απενεργοποιήσει την Kras.

Η Kras ανήκει στην οικογένεια γονιδίων Ras. Τα γονίδια αυτά μπορούν να προκαλέσουν τη συνεχή λήψη σημάτων από τα καρκινικά κύτταρα για ανάπτυξη και διαίρεση, ακόμη και όταν αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ως αποτέλεσμα, ο καρκίνος μπορεί να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται.

Περισσότερο από το 90% των ασθενών με τη συχνότερη μορφή καρκίνου του παγκρέατος, το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (mPDAC), φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο Kras. Η μετάλλαξη αυτή ονομάζεται παραλλαγή Ras G12 και οδηγεί σε υπερδραστήρια λειτουργία της πρωτεΐνης Kras.

Το daraxonrasib ανήκει σε μια νέα κατηγορία αναστολέων Ras, γνωστή ως Ras(On) multi-selective inhibitor (πολυεκλεκτικός αναστολέας Ras σε ενεργή κατάσταση). Μπορεί να απενεργοποιεί την πρωτεΐνη Kras και να αναστέλλει την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει παραλλαγή της Kras ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από το ποια συγκεκριμένη παραλλαγή φέρει ο όγκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.