Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε μια νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και προέτρεψε τον Ισραηλινό ηγέτη να κάνει ό,τι μπορεί για να μετριάσει την τρομακτική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

«Ο καγκελάριος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Κάλεσε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να κάνει ό,τι μπορεί για την άμεση επίτευξη μιας εκεχειρίας», δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει τώρα να ακολουθηθούν γρήγορα από ουσιώδη περαιτέρω βήματα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Βερολίνο.

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, σε συντονισμό με τη Γαλλία και τη Βρετανία και άλλους Ευρωπαίους εταίρους αλλά και τις ΗΠΑ και αραβικά κράτη, πώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης.

Ο Κορνέλιους επανέλαβε πως η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην ατζέντα της γερμανικής κυβέρνησης. Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να το αντιλαμβάνεται ως ένα από τα τελικά βήματα προς την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών.

Πηγή: skai.gr

