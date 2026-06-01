Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σχεδιάζει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο, σύμφωνα με πολλές πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες και μίλησαν στο Middle East Eye.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται αποστροφή για τη Συμμαχία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ερντογάν στις 20 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, αναφέροντας ότι προτίθεται να επισκεφθεί την Άγκυρα για να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο Ερντογάν είχε συνομιλήσει πολλές φορές με τον Τραμπ τον τελευταίο μήνα και ότι σε καμία από αυτές τις επικοινωνίες ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παρευρεθεί στη σύνοδο.

Παράλληλα, το Bloomberg έχει μεταδώσει ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του εντός του Ιουνίου, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το περιθώριο του αγώνα ΗΠΑ - Τουρκίας για το Μουντιάλ στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται στο επίκεντρο ζητήματα όπως η συνεργασία στο ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι αμυντικές συμφωνίες και οι περιφερειακές ισορροπίες ασφαλείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για την πραγματοποίηση της συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να τηρήσει τη δέσμευσή του να επισκεφθεί την Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν είχε ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου, με τον τελευταίο να έχει υποσχεθεί ανταποδοτική επίσκεψη.

Παρ’ όλα αυτά, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ είναι γνωστός για τις απρόβλεπτες αποφάσεις του και ότι τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Middle East Eye ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

Από τις αρχές του έτους, ο Τραμπ έχει εκπέμψει αντιφατικά μηνύματα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, είχε δηλώσει ότι θα στείλει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόφαση για την απόσυρση ίδιου αριθμού στρατιωτών από την Ευρώπη.

Η σημαντικότερη σύνοδος των τελευταίων δεκαετιών

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Αν έρθει, μπορεί να υπάρξει χάος και έντονες αντιπαραθέσεις», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Middle East Eye. «Αν όμως δεν έρθει, αυτό θα είναι επιζήμιο για το μέλλον της Συμμαχίας».

Άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη σύνοδος ενδέχεται να είναι η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών, καθώς θα διεξαχθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να μην συνεχίσουν να εγγυώνται την προστασία της Ευρώπης απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αναμένεται να επιχειρήσουν να πείσουν τον Τραμπ για τη σημασία της Συμμαχίας στην ασφάλεια του διατλαντικού χώρου.

Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνοι που εκτιμούν ότι οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν κατά την προεδρία Τραμπ οδηγούν σε μια αναπόφευκτη κατάληξη και ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η Τουρκία ως χώρα υποδοχής, μαζί με τους υπόλοιπους συμμάχους, είναι να εξασφαλίσει έναν οδικό χάρτη από την Ουάσινγκτον για μια σταδιακή και όχι αιφνίδια αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα μπορεί ταυτόχρονα να ικανοποιεί τις επιθυμίες του Τραμπ και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφαλείας της Ευρώπης», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Όμως αυτό θα χρειαστεί χρόνια».

Πηγή: skai.gr

