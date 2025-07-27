Τρόμος επικράτησε σε πτήση από Λονδίνο για Σκωτία, όταν ένας επιβάτης φώναξε ότι έχει βόμβα. Ο δράστης στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από άλλους επιβάτες. Όπως δήλωσε ο δράστης, το έκανε για να στείλει ένα μήνυμα στον Τραμπ. Το αεροπλάνο εν τέλει προσγειώθηκε στη Γλασκώβη όπου και ο άνδρας συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι οι άλλοι επιβάτες κρατούσαν τον άντρα ακινητοποιημένο κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής προσγείωσης. Σύμφωνα με την The Sun, περίπου έξι αστυνομικοί του έβαλαν χειροπέδες και τον απομάκρυναν από το αεροσκάφος, με τους πανικοβλημένους επιβάτες να παρακολουθούν σαστισμένοι.

Όπως ακούγεται στο σχετικό βίντεο του περιστατικού, ο δράστης λέει συγκεκριμένα: «Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στον Τραμπ... είναι στη Σκωτία». Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στη χώρα και εμφανίστηκε παίζει γκολφ το Σαββατοκύριακο.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι ξύπνησε ξαφνικά γύρω στις 8 το πρωί, λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση, όταν ο άνδρας βγήκε από τις τουαλέτες στο πίσω μέρος του αεροπλάνου προκαλώντας αναστάτωση. Ο επιβάτης - ο οποίος μίλησε στη Sun υπό τον όρο της ανωνυμίας - είπε: «Βγήκε κυριολεκτικά από την τουαλέτα φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ» με τα χέρια του πάνω από το κεφάλι. «Τότε είπε: «Έχω μια βόμβα, έχω μια βόμβα», σε αυτό το σημείο οι επιβάτες ήταν μπερδεμένοι. «Νόμιζα ότι αστειευόταν, ότι είναι ένα περίεργο αστείο».

Ο 39χρονος, ο οποίος ταξίδευε στη Σκωτία για τα γενέθλια του πατέρα του, συνέχισε λέγοντας: «Έσπρωξε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας και ήταν επιθετικός απέναντί τους. Ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας, περίπου 1,80 μ., ενώ αυτές ήταν μικροκαμωμένες γυναίκες. Όταν τους έσπρωξε, τότε άλλαξαν τα πράγματα. Σε εκείνο το σημείο, ένας τύπος κατάφερε να τον αρπάξει από πίσω και να τον ρίξει κάτω, και τότε όλοι του όρμησαν από πάνω». Περιέγραψε πώς τρεις επιβάτες ακινητοποίησαν τον άνδρα, προσθέτοντας: «Ήμουν εκεί, δεν μπορούσα να κάνω και πολλά, οπότε σκέφτηκα να το βιντεοσκοπήσω».

Το προσωπικό του αεροπλάνου έλεγξε την τσάντα του άνδρα και «συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε βόμβα», είπε η πηγή του πρακτορείου.

«Ο πιλότος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση και κατέβασε το αεροπλάνο πολύ γρήγορα», συνέχισε ο ίδιος. «Μερικοί από τους επιβάτες έκλαιγαν επειδή ήταν ταραγμένοι. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι κατάφεραν να βγάλουν το πορτοφόλι του άνδρα από την τσέπη του και ότι φαινόταν να είναι Ινδός υπήκοος, και αναφέρθηκε ότι είχε κάρτα προσφύγων.

Ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες φοβήθηκαν ότι θα έπρεπε να προσγειωθεί αλλού το αερολπάνο, αλλά τελικά προσγειώθηκαν στη Γλασκώβη, τον αρχικό προορισμό της πτήσης.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Λάβαμε αναφορά για έναν άνδρα που προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση που έφτασε στο Γλασκώβη γύρω στις 8:20 π.μ. την Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025. Ένας 41χρονος άνδρας συνελήφθη και οι έρευνες συνεχίζονται».

Ένας εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY609 από το Λούτον προς τη Γλασκόβη σήμερα το πρωί υποδέχθηκε την αστυνομία κατά την άφιξή της στη Γλασκώβη, όπου επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν έναν επιβάτη λόγω της συμπεριφοράς του εν πτήσει. Το πλήρωμα της ΕasyJet είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί όλες τις καταστάσεις και να ενεργεί γρήγορα και κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ασφάλεια της πτήσης και των άλλων επιβατών δεν διακυβεύεται σε καμία περίπτωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.