Πάτησε Αθήνα ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ από το μεσημέρι της Δευτέρας βρίσκεται στην Αθήνα και θα αρχίσει τον κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον σύλλογο να εμπιστεύεται στα χέρια και το μυαλό του 38χρονου προπονητή τη νέα αγωνιστική μέρα της ομάδας.

Ο Δανός κόουτς αναμένεται να πραγματοποιήσει αρκετές επαφές και συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας τις επόμενες λίγες μέρες, να δει τις εγκαταστάσεις και να δώσει κατευθύνσεις για πολλά ζητήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Στη συνέχεια θ’ αναχωρήσει εκ νέου για την πατρίδα του και θα επιστρέψει πλέον για μόνιμη εγκατάσταση και δουλειά στο «τριφύλλι».

Θυμίζουμέ ότι οι πράσινοι έχουν ανακοινώσει τη συμφωνία μαζί του για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή, μέχρι και το 2028.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ
