Κάποιον τον αποκαλούν «μάγο». Και δεν έχουν άδικο. Πριν από ένα χρόνο, η μακρά καριέρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κορυφή της ισραηλινής πολιτικής φαινόταν να έχει τελειώσει. Η αποτυχία της κυβέρνησής του να αποτρέψει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου σήμαινε ότι το μόνο πράγμα που τον κράτησε στη θέση του πρωθυπουργού, εν μέσω της αυξανόμενης δημόσιας θλίψης και οργής, ήταν η ανάγκη για σταθερότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δώδεκα μήνες μετά, έχει καταφέρει να ανακτήσει την πρωθυπουργική του θέση και να αυξήσει τη δημοτικότητά του, αφού διέταξε μια σειρά από τολμηρές επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η εξ αποστάσεως πυροδότηση χιλιάδων βομβητών και η δολοφονία του αρχηγού της ομάδας, Χασάν Νασράλα, κατέπληξε τους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο.

Με το Ιράν να εμπλέκεται πλέον και ανοιχτά στη σύγκρουση, το ερώτημα τώρα είναι πόσο θέλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να εισχωρήσει στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνοντας το χάρτη της περιοχής προς το συμφέρον της χώρας αλλά και το δικό του, διερωτάται σε ανάλυσή του το Politico.

«Είναι σε πολύ καλύτερη θέση για να συνεχίσει να παραμένει στην εξουσία», είπε ο Nimrod Goren, Ισραηλινός ακαδημαϊκός και συνεργάτης του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής από την Ιερουσαλήμ. Ο Νετανιάχου έχει ξεπεράσει μια σειρά από καταιγίδες που απείλησαν να διαλύσουν τον συνασπισμό του, είπε ο Goren.

Πέρυσι, τέτοια εποχή η δημοτικότητα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν στα τάρταρα όπως και τα ποσοστά του Λικούντ. Από τότε που ξεκίνησαν οι ευρύτερες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υπήρξε μια σταθερή βελτίωση της δημοτικότητας του και το κόμματος. Συγκεκριμένα, από τις επιθέσεις με τους βομβητές κατά μελών της Χεζμπολάχ και τη δολοφονία του Νασράλα, η υποστήριξη προς το κόμμα του Νετανιάχου συνέχισε να αυξάνεται σταδιακά, είπε η δημοσκόπος και αναλύτρια Dahlia Scheindlin.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου αντλούν παρηγοριά από το γεγονός ότι το Λικούντ φαίνεται να υπολείπεται των 35 εδρών που εξασφάλισε στις τελευταίες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο δεξιός συνασπισμός του θα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποκτήσει πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Οι επόμενες εκλογές για το ισραηλινό κοινοβούλιο ή την Κνεσέτ είναι προγραμματισμένες τον Οκτώβριο του 2026. Αλλά ο Goren, υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές κυβερνήσεις συνασπισμού συνήθως δε διαρκούν μέχρι το τέλος της προγραμματισμένης θητείας τους, επομένως οι εκλογές είναι πιθανό να γίνουν νωρίτερα.

Ο πρώην εκλογικός σύμβουλος του Νετανιάχου, Nadav Shtrauchler, δήλωσε στο Politico ότι εξακολουθεί να αμφιβάλλει ότι το πρώην αφεντικό του μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. «Αυξάνονται τα ποσοστά του και έχει ένα πολύ καλό ρεύμα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν την 7 Οκτωβρίου» είπε.

