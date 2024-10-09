Μπάιντεν προς Νετανιάχου: Να σχεδιάσεις την «επόμενη ημέρα» των επιχειρήσεων στον Λίβανο

Η τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα το απόγευμα μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διεξήχθη «σε θετική ατμόσφαιρα», αναφέρει το ισραηλινό κανάλι Channel 12 News, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.



Η συζήτηση των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στην απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική επίθεση, αναφέρει το κανάλι.



Επιπλέον, ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Νετανιάχου να σχεδιάσει την «επόμενη ημέρα» των χερσαίων επιχειρήσεων στον Λίβανο.



Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν αναφερθεί στο τηλεφώνημα, το πρώτο μεταξύ των ηγετών από τα τέλη Αυγούστου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε 50 λεπτά. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν τις προηγούμενες ώρες, ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί ισραηλινό πλήγμα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμμετείχε στην επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Μαζί με τον Νετανιάχου βρίσκονται μεταξύ άλλων ο διπλωματικός σύμβουλος Οφίρ Φαλκ, ο στρατιωτικός γραμματέας Ρόμαν Γκόφμαν, ο αρχηγός του επιτελείου Τζάτσι Μπράβερμαν και ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Γκιλ Ράιχ.

«Αν δεν πολεμήσουμε θα πεθάνουμε... Υπάρχει μόνο μια δύναμη στον κόσμο που πολεμά το Ιράν αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συνέδριο διάσκεψης των προέδρων.

Και προσέθεσε: «Ωστόσο, δεν είναι μόνο δική μας μάχη, είναι η μάχη για την ελευθερία του κόσμου».

Με μια σκληρή δήλωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, προειδοποίησε το Ιράν για την επικείμενη επίθεση, λέγοντας «η επίθεσή μας στο Ιράν θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και πάνω απ' όλα αιφνιδιαστική, δεν θα καταλάβουν τι τους συνέβη».

Ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν είχαν επικοινωνήσει για τελευταία φορά στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

