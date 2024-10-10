Στην γνωστή και βραβευμένη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα Χαν Κανγκ απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024, «για την έντονη ποιητική της πεζογραφία που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z October 10, 2024

Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολείται επίσης με τα εικαστικά και τη μουσική, κάτι που αντανακλάται στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής της.

«Το έργο της Χαν Γκανγκ χαρακτηρίζεται από αυτή τη διπλή έκθεση του πόνου, μια αντιστοιχία ανάμεσα στο πνευματικό και το σωματικό μαρτύριο, σε στενή σχέση με την ανατολική σκέψη», διευκρίνισε η Σουηδική Ακαδημία.

Η συγγραφέας, που γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1970 στο ΓκουάνγκΤζου της Νότιας Κορέας, διαθέτει «μοναδική συνείδηση των σχέσεων ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, τα ζωντανά και τα νεκρά, και, με το ποιητικό και πειραματικό στιλ της, θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της σύγχρονης πρόζας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ Άντερς Όλσον.

Το 2016, η Han κέρδισε το διεθνές βραβείο Man Booker για την αγγλική μετάφραση του "The Vegetarian" (Η χορτοφάγος, 2007), ένα μυθιστόρημα στο οποίο η απόφαση μιας γυναίκας να σταματήσει να τρώει κρέας έχει καταστροφικές συνέπειες.

Έχει εκδώσει επίσης τις συλλογές διηγημάτων «Τα φρούτα της γυναίκας μου» (2000) και «Η σαλαμάνδρα της φωτιάς» (2012) και τα μυθιστορήματα:

Μαύρο ελάφι (1998),

Τα κρύα σου χέρια (2002),

Φυσάει αέρας, πήγαινε (2010),

Μάθημα ελληνικών (2011),

Ανθρώπινες πράξεις (2014),

Το λευκό βιβλίο (2016) και

Δεν ξεχνώ (2021).

Η συγγραφές ζει στη Σεούλ και είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Δημιουργικής Γραφής του Ινστιτούτου Τεχνών της πόλης.

Ο μοναδικός άλλος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ ήταν ο πρώην πρόεδρος της χώρας (1998-2003) Κιμ Ντάε Γιουνγκ, που τιμήθηκε το 2000 με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για «την εργασία του για την ειρήνη και τη συμφιλίωση με τη Βόρεια Κορέα».

Πέρυσι, ο Νορβηγός δραματουργός Γιον Φόσε είχε τιμηθεί με το περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο.

Το Βραβείο Νόμπελ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

