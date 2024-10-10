Τι είπαν Μπάιντεν - Νετανιάχου στα 45 λεπτά της συνομιλίας τους 

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν για πρώτη φορά στο τηλέφωνο μετά από επτά εβδομάδες και πιο συγκεκριμένα μετά την 21η Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην τηλεφωνική συνομιλία συμμετείχε και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ενώ, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η διάρκεια αυτής ήταν 45 λεπτά.

Αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις χερσαίες του επιχειρήσεις βαθύτερα στον Λίβανο και εξετάζει το πώς θα απαντήσει στα αντίποινα του Ιράν κατά του ισραηλινού εδάφους, την 1η Οκτωβρίου, με 180 βαλλιστικούς πυραύλους.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον αυτό το οποίο επιδιώκει, όπως αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές, είναι να μετριάσει την ένταση της επικείμενης ισραηλινής απάντησης κατά της Τεχεράνης. Κατά πόσο όμως οι προσπάθειες της θα στεφθούν με επιτυχία παραμένει – προς το παρόν – άγνωστο.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επανειλημμένως στο παρελθόν αγνοήσει τις εκκλήσεις (και) των Αμερικανών για κατάπαυση του πυρός, ενώ έχει προηγηθεί και δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, στο οποίο γινόταν λόγος για τον εκνευρισμό της Ουάσιγκτον από τη μέχρι τώρα απροθυμία των Ισραηλινών να αποκαλύψουν τα σχέδιά τους για τα αντίποινα κατά του Ιράν, αποκαλύπτοντας, ταυτόχρονα και το παρασκήνιο της «έκπληξης» της Ουάσιγκτον για τη δολοφονία Νασράλα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιερ, στην ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, έκανε λόγο αυτή τη φορά για μία παραγωγική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, σημειώνοντας – δίχως να προβεί σε λεπτομέρειες – ότι το θέμα των ισραηλινών αντιποίνων ήταν στο τραπέζι.

Άλλωστε, το βράδυ της Τρίτης o Mπέντζαμιν Νετανιάχου είχε πολύωρες συναντήσεις με υπουργούς του, με τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αλλά και με τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, για να καταλήξει στο πότε και πώς θα αντιδράσει το Τελ Αβίβ. Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως απαγόρευσε στον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν.

Το Τελ Αβίβ υπόσχεται μία σκληρή απάντηση κατά του Ιράν με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης να κάνει λόγο για αντίποινα «θανατηφόρα, ακριβή και γεμάτα εκπλήξεις».

Σύμφωνα με αναλυτή του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, οι Ισραηλινοί «εικάζεται ότι εξετάζουν μια σειρά από επιλογές. Αυτές κυμαίνονται από πιο περιορισμένα πλήγματα ενάντια σε στόχους όπως ιρανικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις έως πιο σοβαρές επιχειρήσεις στην ζωτικής σημασίας πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν ή ακόμη και κατά των άκρως απόρρητων πυρηνικών εγκαταστάσεων του».

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι σε περίπτωση που δεχθεί πλήγμα θα απαντήσει.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ το οποίο, όπως σημειώνει και η πλατφόρμα Axios, βάσει του ισραηλινού συντάγματος πρέπει πρώτα να ψηφίσει προτού το Τελ Αβίβ προβεί σε μία τόσο σημαντική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε μία εφιαλτικότερη ανάφλεξη και σε έναν γενικευμένο πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει συνομιλήσει πρόσφατα και με τον τέως Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να τον συγχαρεί «για τις σφοδρές και αποφασιστικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.