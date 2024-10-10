Το «πράσινο φως» για να προγραμματιστούν οι ακροάσεις και για τους/τις 26 ορισθέντες/είσες επιτρόπους, έδωσε πριν από λίγο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του ελέγχου για συγκρούσεις συμφερόντων των υποψήφιων μελών που θα κληθούν να συγκροτήσουν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με άλλα λόγια, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εξέτασης τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων για τους/τις ορισθέντες/είσες επιτρόπους, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια τους και τώρα το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι οι ακροάσεις, καθώς κάθε ορισθείς/είσα επίτροπος θα βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από τις 4 έως τις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση δυνητικών ή πραγματικών συγκρούσεων συμφερόντων κάθε ορισθέντος/είσας Επιτρόπου και η διαδικασία είναι εμπιστευτική και η θετική έκβασή της (η οποία επιβεβαιώνεται εγγράφως) αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, όπως προβλέπεται, οι δηλώσεις συμφερόντων που υποβλήθηκαν προς εξέταση θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα πριν από την έναρξη των ακροάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ilhan Kyuchyuk (Renew, Βουλγαρία) δήλωσε: «Η Επιτροπή μας πραγματοποίησε αμερόληπτη και σε βάθος ανάλυση των δηλώσεων συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων, εξετάζοντας πιθανές συγκρούσεις σε συνάρτηση με τα ανατεθειμένα χαρτοφυλάκια. Όπου κρίναμε ότι οι πληροφορίες ήταν ελλιπείς, ζητήσαμε περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να αξιολογήσουμε όλα τα σχετικά στοιχεία και να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας».

Πρόσθεσε, δε, ότι «από διαδικαστική άποψη, μπορεί να προκύψει κάποια εύλογη κριτική για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να προτείνουμε τροποποιήσεις αν χρειαστεί», υπογραμμίζοντας, όπως είπε, ότι «σήμερα θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους ευρωβουλευτές της επιτροπής JURI για την ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία και τη διαφύλαξη των συμφερόντων όχι μόνο της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω της ενδελεχούς εξέτασης όλων των δεδομένων και πληροφοριών που είχαμε στη διάθεσή μας».

«Χαίρομαι που η Επιτροπή μας, μαζί με όλες τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, θα είναι πλέον σε θέση να επικεντρωθεί στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων», κατέληξε στη δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.