Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να καταλάβει τη Γάζα και να τη μετατρέψει σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» όπου θα μπορούν να ζήσουν εκεί «άνθρωποι από όλο τον κόσμο». Όλοι εκτός από Παλαιστίνιους, δηλαδή.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι θα εκτοπισθούν, πιθανότατα με τη βία, σε γειτονικές χώρες και η αντιμετώπιση της Γάζας από τον Τραμπ σαν να είναι το Ατλάντικ Σίτι κινδυνεύει να ωθήσει τις ΗΠΑ σε έναν ακόμη αιώνιο πόλεμο, σχολιάζει το Politico.

Αυτός όμως δεν θα ήταν ένας πόλεμος που πυροδοτείται από υψηλές φιλοδοξίες με σκοπό να φέρει τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, αντίθετα θα ήταν μια σύγκρουση που τροφοδοτείται από τις φαντασιώσεις ενός μεγιστάνα. Ένα τέτοιο σχέδιο θα έκανε τις ΗΠΑ αναμφισβήτητα ακόμη μεγαλύτερο στόχο για κάθε επίδοξη ομάδα τζιχαντιστών και θα έριχνε ολόκληρη την περιοχή σε μεγαλύτερη αναταραχή, αποσταθεροποιώντας τους συμμάχους από το Κάιρο μέχρι το Ριάντ. Θα μπορούσαν αμερικανικά στρατεύματα να κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή - κάτι που ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει - και να λάβουν μέρος σε παρατεταμένες αστικές μάχες, προκαλώντας παγκόσμια καταδίκη, καθώς εκκαθαρίζουν τους Παλαιστίνιους με μια βίαιη μεταφορά πληθυσμού.

Όμως, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει πρώτα απ' όλα ο Τραμπ είναι ότι προτού απομακρυνθούν οι κάτοικοι και αρχίσει η ανοικοδόμηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τους Άραβες του Κόλπου οι οποίοι δεν αστειεύονται.

Καθώς Τραμπ και Νετανιάχου έκατσαν χθες στο τραπέζι προσπάθησαν να εγκαταλείψουν αυτό που επιχείρησε να επιτύχει κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Τζίμι Κάρτερ - μια διευθέτηση του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τη λύση δύο κρατών. Αντίθετα, την αντικατέστησαν με αυτό που οι Ισραηλινοί ακροδεξιοί πολιτικοί ήθελαν εδώ και χρόνια: Να απαλλαγούν από το «παλαιστινιακό πρόβλημα», αφού απαλλαγούν πρώτα από τους Παλαιστίνιους, σχολιάζει το Politico.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ έδειξε την Αίγυπτο και την Ιορδανία ως πιθανούς προορισμούς για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Ωστόσο, τόσο ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι της Αιγύπτου όσο και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας έχουν επανειλημμένα αντιταχθεί στο σχέδιο του Τραμπ να επανεγκαταστήσει Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας στις χώρες τους.

Ο Τραμπ όμως ξέρει πως να ασκήσει πίεση σε δύο χώρες που εξαρτώνται άμεσα από τις ΗΠΑ: απειλώντας πως θα περικόψει την αμερικανική βοήθεια. Χωρίς βοήθεια θα αναγκάζονταν να εισαγάγουν μέτρα λιτότητας, δημιουργώντας πολιτικές και οικονομικές αναταραχές. Αλλά μέχρι στιγμής, οι οικονομικοί εκβιασμοί δεν έχουν αποδώσει. Ο Αιγύπτιος ηγέτης επανέλαβε ότι απορρίπτει την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων στη χώρα του την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας: «Ο εκτοπισμός και η απομάκρυνση του παλαιστινιακού λαού από τα εδάφη του είναι μια αδικία στην οποία δεν θα συμμετάσχουμε ποτέ». Αλλά και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β είπε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες ότι η Ιορδανία παραμένει αταλάντευτη «στην αναγκαιότητα εγκατάστασης των Παλαιστινίων στη γη τους και απόκτησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τη λύση των δύο κρατών».

Επιπλέον, κορυφαίοι διπλωμάτες από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κάιρο το περασμένο Σάββατο. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο οικονομικός εξαναγκασμός των ΗΠΑ μπορεί να έχει τα όριά του.

Έτσι τόσο, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' όσο και ο αλ-Σίσι είναι παγιδευμένοι. Ενώ από τη μία η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας θα τους προκαλούσε σημαντικά πολιτικά προβλήματα, από την άλλη οι κίνδυνοι για τη δική τους επιβίωση είναι πιθανόν ακόμη μεγαλύτεροι εάν συμφωνούσαν στο να επανεγκαταστήσουν 1,8 εκατομμύρια αγανακτισμένους και θυμωμένους πολίτες της Γάζας - μαζί με τη Χαμάς.

Ο Ιορδανός μονάρχης ήταν μόλις οκτώ ετών όταν η χώρα του βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο το 1970. Ο γιος του λοιπόν τώρα, δεν θα ήθελε να εκθέσει τον εαυτό του, ή τους κληρονόμους του, στον κίνδυνο να θέσει σε κίνδυνο τη μοναρχία για άλλη μια φορά ένας παρέμβασης.Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις ασφαλείας του Σίσι έχουν ήδη εμπλακεί σε μια μακροχρόνια αντιεξέγερση εναντίον ισλαμιστικών μαχητών ομάδων στο Σινά, όπου πιθανότατα θα έπρεπε να φιλοξενηθούν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας. Ως εκ τούτου, οι περιφερειακοί ηγέτες μπορούν μόνο να ελπίζουν ότι ο Τραμπ δεν τα λέει σοβαρά και ότι είναι απλώς ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να κρατήσει πολύ καιρό αποσπώντας του την προσοχή από άλλες συμφωνίες και συναλλαγές, όπως η βελτίωση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Α

Αλλά η ελπίδα ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα απομακρυνθούν από την ιδέα του εκτοπισμού μπορεί να είναι και άστοχη και η αυθόρμητη αυτή σκέψη του Τραμπ μπορεί τελικά να οδηγήσει τα αραβικά κράτη στον συμβιβασμό.

