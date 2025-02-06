Τα κυβερνητικά πλοία των ΗΠΑ θα διέρχονται δωρεάν από τη Διώρυγα του Παναμά

Τα πλοία τα οποία ανήκουν στο δημόσιο των ΗΠΑ θα μπορούν στο εξής να διέρχονται ατελώς από τη Διώρυγα του Παναμά, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρει πίσω τον έλεγχο της διωκεάνειας διέλευσης τεράστιας σημασίας.

«Το κράτος του Παναμά συμφώνησε να μην χρεώνει πλέον τέλη στα πλοία της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διέλευση της Διώρυγας του Παναμά», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή θα «εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην αμερικανική κυβέρνηση».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επανειλημμένα πως οι χρεώσεις στα πλοία της χώρας του είναι «άδικες», ιδίως λόγω δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ να υπερασπίσουν τη Διώρυγα.

Όταν επισκέφθηκε τον Παναμά την Κυριακή, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος της χώρας Χοσέ Ραούλ Μουλίνο κατέγραψε τις ανησυχίες των ΗΠΑ ιδίως για τις χρεώσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία για τη διέλευση της Διώρυγας.

Είπε ακόμη πως ανέμενε να ακολουθήσουν ανακοινώσεις για το ζήτημα εντός ημερών.

Την ημέρα της ορκωμοσίας του, την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ διεμήνυε πως θέλει να «πάρει πίσω» την αρτηρία αυτή, ώστε να μειωθεί η επιρροή «της Κίνας», που κατηγόρησε αβάσιμα πως την «ελέγχει».

Η Διώρυγα του Παναμά, υποδομή που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, εγκαινιάστηκε το 1914 και ο έλεγχός της παραδόθηκε στο παναμαϊκό δημόσιο το 1999, δυνάμει συμφωνιών που είχαν υπογράψει το 1977 ο αμερικανός τότε πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ κι ο ομόλογός του την εποχή Ομάρ Τορίχος.

