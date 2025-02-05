Αυξάνεται η παγκόσμια οργή για το σχέδιο Τραμπ να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα» της Μέσης Ανατολής

Οι ευρωπαϊκές χώρες ενώθηκαν σήμερα, Τετάρτη με τα αραβικά έθνη αποδοκιμάζοντας την πρόταση που εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο της Γάζας και να εκτοπίσει βίαια τους κατοίκους της σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας και της Αιγύπτου.

Οι δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «καταλάβουν» τη Γάζα και να τη μετατρέψουν από «τόπο κατεδάφισης» σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», πυροδότησε πλήθος σχολίων από Παλαιστίνιους αξιωματούχους, τους περιφερειακούς συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εξέδωσε δήλωση με την οποία επανέλαβε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε «αναγκαστική μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας». Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε αναγκαστικός εκτοπισμός θα συνιστούσε «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στις νόμιμες φιλοδοξίες των Παλαιστινίων» και θα αποδειχθεί «μεγάλο εμπόδιο στη λύση των δύο κρατών». Ανέφερε ότι μία λύση δύο κρατών είναι «η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί μακροπρόθεσμη ειρήνη» για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Γάζα «όπως η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ — ανήκει στους Παλαιστίνιους». Η Μπέρμποκ δήλωσε την Τετάρτη ότι «η απέλαση του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού από τη Γάζα όχι μόνο θα ήταν απαράδεκτη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε νέα δεινά και νέο μίσος».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες με τη σειρά του απέρριψε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας «θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό: η Γάζα είναι η γη των Παλαιστινίων της Γάζας και πρέπει να μείνουν στη Γάζα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο» ότι η Γάζα έχει καταστραφεί και «βρίσκεται στα ερείπια», σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «πάντα σαφές στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να αναζητήσουμε δύο κράτη.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ με τη σειρά του είπε ότι πιστεύει ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να διατηρηθεί και οι Παλαιστίνιοι «πρέπει να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Πρέπει να τους επιτραπεί η ανοικοδόμηση και θα πρέπει να είμαστε μαζί τους σε αυτήν την ανοικοδόμηση στον δρόμο προς τη λύση δύο κρατών», είπε μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα, Τετάρτη.

«Δεν θα επιτρέψουμε να βλάψουν τα δικαιώματα του λαού μας, για τα οποία έχουμε αγωνιστεί για πολλές δεκαετίες και έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά. Αυτές οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς το οποίο απέρριψε το σχέδιο που Τραμπ.

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα εγκαταλείψει τη γη, τα δικαιώματα και τους ιερούς τόπους του. Η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού κράτους. Τα δικαιώματα των Παλαιστινίων δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», σημειώνει ο Αμπάς.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι τυχόν σχέδια που αφήνουν τους Παλαιστίνιους «εκτός της εξίσωσης» θα οδηγούσαν σε περισσότερες συγκρούσεις.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί υπογράμμισε «τη σημασία να ενισχυθεί πολιτικά και οικονομικά η Παλαιστινιακή Αρχή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Μύδρους κατά του Τραμπ εξαπολύουν και οι κάτοικοι της Γάζας οι οποίοι συντάσσονται σε συντριπτικό ποσοστό κατά της πρότασης του Τραμπ.

Φόβοι για περαιτέρω αναταραχή

Ο Τραμπ επανέλαβε τουλάχιστον τέσσερις φορές τις τελευταίες ημέρες ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα πρέπει να εκτοπιστούν σε γειτονικές χώρες, διατυπώνοντας για πρώτη φορά την ιδέα στις 25 Ιανουαρίου μετά από επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' και προκαλώντας ευρεία καταδίκη ότι η κίνηση θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Και καθώς Χαμάς και Ισραήλ εισέρχονται στη δεύτερη φάση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η μελλοντική διακυβέρνηση και η ανοικοδόμηση της χτυπημένης λωρίδας είναι ακόμα ασαφής. Ωστόσο, το σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει την πιο σαφή θέση του μέχρι στιγμής σχετικά με το όραμά του για τη Γάζα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης την Τρίτη ότι πιθανότατα θα παρουσιάσει τον επόμενο μήνα τη θέση του στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που κατελήφθη από την Ιορδανία και κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967.

Οι αραβικές χώρες απορρίπτουν επί χρόνια σθεναρά την περαιτέρω απέλαση Παλαιστινίων, αλλά αυτή η στάση έχει γίνει ισχυρότερη από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε εκ νέου τον έλεγχο του Λευκού Οίκου στις 20 Ιανουαρίου.

Υπουργοί Εξωτερικών από αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απέρριψαν τη μεταφορά Παλαιστινίων από τη γη τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κάιρο την 1η Φεβρουαρίου.

«Νέα βάσανα και νέο μίσος»

Η Ιορδανία, ειδικότερα, βλέπει κάθε μετακίνηση Παλαιστινίων στη γη της ως υπαρξιακή απειλή και κόκκινη γραμμή για τη συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ.

Οι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η χώρα - με πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από τους μισούς Παλαιστίνιους ή Παλαιστινιακής καταγωγής - θα μπορούσε να γίνει de facto παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας αναταραχές και αποσταθεροποιώντας την κοινωνία και την οικονομία της.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιανουαρίου, επέμεινε στη «σταθερή θέση» της Ιορδανίας για να διασφαλίσει ότι «οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στη γη τους», σύμφωνα με δελτίο τύπου από το βασιλικό παλάτι.

Τώρα αναμένεται να πετάξει στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται.

Πηγή: skai.gr

