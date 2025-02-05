Γάζα: Οι κάτοικοι απορρίπτουν την ιδέα του Τραμπ για εκτοπισμό τους

Μύδρους κατά του Ντόναλντ Τραμπ για την πρότασή του να εκτοπιστούν και να επανεγκατασταθούν «κάπου όμορφα» εξαπολύουν οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας.



Όπως τονίζει ο ανταποκριτής του sky news στη Μέση Ανατολή, οι κάτοικοι της Γάζας συντάσσονται σε συντριπτικό ποσοστό κατά της πρότασης του Τραμπ.



Αλλά και κάτοικοι του θύλακα που μίλησαν σε δημοσιογράφους του πρακτορείου Reuters ξεκαθάρισαν ότι σκοπεύουν να μείνουν στον τόπο τους.



«Ο Τραμπ μπορεί να πάει στο διάολο, με τις ιδέες του, με τα χρήματά του και με τις πεποιθήσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμίρ Αμπού Μπασίλ στην πόλη της Γάζας.



«Δεν πάμε πουθενά. Δεν είμαστε κάποιο από τα περιουσιακά του στοιχεία» σημείωσε.



Ο Αμπού, πατέρας πέντε παιδιών, πρόσθεσε: «Αν θέλει να επιλύσει αυτή τη σύγκρουση, θα πρέπει να πάρει τους Ισραηλινούς και να τους βάλει σε μια από τις πολιτείες [των ΗΠΑ]».



«Αυτοί είναι οι ξένοι, όχι οι Παλαιστίνιοι. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες της γης».



Οι Παλαιστίνιοι ήδη φοβόντουσαν ότι θα υποστούν άλλη μια «Νάκμπα» (σ.σ Καταστροφή) όταν εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς εκτοπίστηκαν στον πόλεμο που οδήγησε στη δημιουργία του

κράτους του Ισραήλ το 1948.



Και τώρα φοβούνται έναν άλλο γύρο εκτοπισμού.



«Δεν θα εγκαταλείψουμε τις περιοχές μας, δεν θα επιτρέψουμε μια δεύτερη Νάκμπα», είπε η Ουμ Τάμερ Τζαμάλ, μια 65χρονη μητέρα έξι παιδιών.



«Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν μια δεύτερη Νάκμπα».



Και πρόσθεσε: «[Ο Τραμπ] είναι τρελός. Εδώ δεν αφήσαμε τη Γάζα κάτω από τον βομβαρδισμό και την πείνα… Πώς σκοπεύει να μας διώξει; Δεν πάμε πουθενά».

"Όμορφη πόλη"

Σε συνέντευξη μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Τραμπ επέμεινε στην πρότασή του να μεταφερθούν σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι από την ισοπεδωμένη Γάζα αλλού, ώστε οι ΗΠΑ να στείλουν στρατεύματα, να αναλάβουν την περιοχή και να χτίσουν τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



«Να φτιάξουμε πραγματικά ποιοτικές κατοικίες, μια όμορφη πόλη, ένα μέρος όπου μπορούν να ζήσουν και να μην πεθάνουν, γιατί η Γάζα είναι εγγύηση ότι στο τέλος θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Στην πρόταση αυτή αντιδρούν πάντως το σύνολο των αραβικών και δυτικών κρατών, περιλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, από τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά να πάρουν τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

