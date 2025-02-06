Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο σνομπάρει τη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) πως δεν θα ταξιδέψει στη Νότια Αφρική για να πάρει μέρος σε σύνοδο της G20 σε δυο εβδομάδες, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας αυτής πως «κάνει πολύ κακά πράγματα».

«Δεν θα παρευρεθώ στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η Νότια Αφρική κάνει πολύ κακά πράγματα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μέσω X, θίγοντας πριν απ’ όλα την «απαλλοτρίωση ιδιωτικών ιδιοκτησιών».

Η σύνοδος της G20 σε επίπεδο ΥΠΕΞ προγραμματίζεται να διεξαχθεί την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου.

«Η δουλειά μου είναι να προωθώ τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής, όχι να σπαταλάω χρήματα των φορολογουμένων για να ενθαρρύνω τον αντιαμερικανισμό», έγραψε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ιδίως πως το πρόγραμμα της συνόδου περιλαμβάνει συνομιλίες για «την κλιματική αλλαγή» και την προώθηση προγραμμάτων «διαφορετικότητας και συμπερίληψης».

Ο κ. Ρούμπιο βρισκόταν χθες βράδυ στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο πλαίσιο περιοδείας του στην κεντρική Αμερική.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη Νότια Αφρική για κατασχέσεις γαιών μετά την προώθηση νόμου για τις απαλλοτριώσεις από τον ομόλογό του Σίριλ Ραμαφόσα, ανακοινώνοντας τη διακοπή «κάθε χρηματοδότησης» των ΗΠΑ στη χώρα αυτή όσο διενεργείται «έρευνα».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής προώθησε στα τέλη Ιανουαρίου νόμου που επιτρέπει στην κυβέρνηση, υπό κάποιες προϋποθέσεις και για κοινωφελείς λόγους, να αποφασίζει απαλλοτριώσεις χωρίς καμιά αποζημίωση.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης διχάζει τη Νότια Αφρική. Το μεγαλύτερο μέρος των γαιών κατέχει η λευκή μειονότητα, κληρονόμος της πολιτικής απαλλοτρίωσης γαιών του μαύρου πληθυσμού κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ.

Οι ελιγμοί με σκοπό να διορθωθεί η ανισότητα αυτή επικρίνονται έντονα από συντηρητικούς, ανάμεσά τους τον πολυδισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, γεννημένο στη χώρα αυτή, άνθρωπο πλέον πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, με ρόλο συμβούλου του Λευκού Οίκου.

«Η Νότια Αφρική προχωρά σε κατασχέσεις γαιών και συμπεριφέρεται πολύ άσχημα σε ορισμένες τάξεις ανθρώπων», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τις λέξεις «πολύ άσχημα» με κεφαλαία όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Θα κόψω κάθε μελλοντική χρηματοδότηση προοριζόμενη για τη Νότια Αφρική ωσότου ολοκληρωθεί πλήρης έρευνα για αυτή την κατάσταση!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δεν προχώρησε στην κατάσχεση καμιάς έκτασης», τόνισε τη Δευτέρα η προεδρία της χώρας αυτής σε ανακοίνωσή της.

Η Πρετόρια επιχειρηματολογεί πως το κείμενο του νόμου δεν επιτρέπει οι αρχές να προχωρούν σε απαλλοτριώσεις γαιών κατά τρόπο αυθαίρετο, τουναντίον πρέπει καταρχήν να προσπαθήσουν να κλείσουν συμφωνία με κάθε γαιοκτήμονα.

Πηγή: skai.gr

