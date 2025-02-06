Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε ξανά υπέρ του σχεδίου που πρότεινε προχθές Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη θύελλα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο.

«Στην πραγματικότητα η ιδέα είναι να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να φύγουν να φύγουν. Δηλαδή ποιο είναι το κακό σ’ αυτό; Μπορούν να φύγουν, μπορούν να γυρίσουν πίσω μετά, μπορούν να μετεγκατασταθούν και να έρθουν πίσω. Αλλά πρέπει να ανοικοδομηθεί η Γάζα», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

