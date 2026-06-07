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Παναθηναϊκός: «Φέρνει τον αναλυτή που είχε στην Κοπεγχάγη ο Νίστρουπ»

Σύμφωνα με Μέσο της Δανίας, ο Γιάκομπ Νίστρουπ, θα έχει στο πλευρό του στον Παναθηναϊκό, τον αναλυτή με τον οποίο συνεργαζόταν στην Κοπεγχάγη

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Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει στην επόμενη ημέρα του με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να αναλαμβάνει τα ηνία και να χτίζει την ομάδα μαζί με τους ιθύνοντες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Δανός τεχνικός θα έχει στο πλευρό του ως βοηθό, τον Στέφαν Μάντσεν, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Κοπεγχάγη. Όπως όμως υποστηρίζει η Bold της Δανίας, ο 39χρονος τεχνικός θα έχει μαζί του έναν ακόμη συνεργάτη από την προηγούμενη ομάδα του!

Ο λόγος για τον Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν. Πρόκειται για αναλυτή ποδοσφαίρου, ο οποίος είχε πολύ σημαντικό μερίδιο στις επιτυχίες που κατέγραψε η Κοπεγχάγη επί Νίστρουπ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάκομπ Νίστρουπ Παναθηναϊκός
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