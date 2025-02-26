Άνοιγμα Τραμπ προς Ρώσους ολιγάρχες με πρόγραμμα χρυσών καρτών έναντι $5 εκατ. - «Γνωρίζω κάποιους που είναι πολύ καλοί άνθρωποι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες θα μπορούν «πιθανότατα» να υποβάλουν αίτηση για μια «χρυσή κάρτα» ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός νέου προγράμματος που παρέχει μια οδό προς την αμερικανική υπηκοότητα σε πλούσιους ξένους, σύμφωνα με το Politico.

«Γνωρίζω κάποιους Ρώσους ολιγάρχες που είναι πολύ καλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσαν να λάβουν τη χρυσή κάρτα, σημειώνοντας ότι «είναι πιθανό» να μπορέσουν να μπορούν να αποκτήσουν μία τέτοια κάρτα.

«Δεν είναι τόσο πλούσιοι όσο ήταν. Νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέξουν 5 εκατομμύρια δολάρια», αστειεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ ανακοίνωσαν την Τρίτη το σχέδιο για την έκδοση χρυσών καρτών που θα χορηγούν νόμιμη διαμονή σε πλούσιους ξένους, αντικαθιστώντας ένα υφιστάμενο πρόγραμμα για επενδυτές από το εξωτερικό.

Για «περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια», οι νέες βίζες θα παρέχουν «προνόμια πράσινης κάρτας και επιπλέον, θα είναι μια οδός προς την υπηκοότητα», είπε ο Τραμπ. «Σε γενικές γραμμές, θα είναι άνθρωποι με χρήματα και άνθρωποι που δημιουργούν θέσεις εργασίας», πρόσθεσε. Η πράσινη κάρτα επιτρέπει στους αλλοδαπούς να ζουν και να εργάζονται στις ΗΠΑ.

Οι ολιγάρχες είναι πλούσιοι και με πολιτικές διασυνδέσεις επιχειρηματίες που επωφελήθηκαν από τη μετασοβιετική ιδιωτικοποίηση της Ρωσίας, αξιοποιώντας συχνά την επιρροή τους στην πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις κρίσιμες βιομηχανίες, ενώ παράλληλα «θολώνουν» τα όρια μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης.

Μερικοί από τους πιο διαβόητους Ρώσους ολιγάρχες είναι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο Όλεγκ Ντεριπάσκα και ο Αλισέρ Ουσμάνοφ, οι οποίοι έχουν υποστεί κυρώσεις για τους δεσμούς τους με το Κρεμλίνο.

Στην τελευταία του ομιλία από το Οβάλ Γραφείο τον Ιανουάριο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για μια ανερχόμενη υπερπλούσια «ολιγαρχία» στην Αμερική που αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τους θεσμούς απέναντι σε «ισχυρές δυνάμεις».

