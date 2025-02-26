Η οργάνωση Ταξιαρχίες Αλ-Νάσερ Σαλάχ αλ-Ντιν, μια ένοπλη οργάνωση με έδρα τη Γάζα που συνδέεται με τη Χαμάς, ανέφερε σήμερα στο κανάλι της στο Τelegram ότι θα παραδώσει το πτώμα του Ισραηλινού ομήρου Οχάντ Γιαχαλόμι αύριο, Πέμπτη.

Η σορός του Οχάντ είναι μια από τις τέσσερις που πρόκειται να παραδοθούν από τη Χαμάς στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Oι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατούμενων, οι οποίοι επρόκειτο αρχικά να απελευθερωθούν από τις ισραηλινές αρχές το περασμένο Σάββατο, παράλληλα με την παράδοση των σορών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, όπως είπε σήμερα αιγυπτιακή πηγή.

Η πηγή, η οποία έχει ενημερωθεί για το θέμα, είπε ότι οι παραδόσεις των σορών θα πραγματοποιηθούν υπό αιγυπτιακή επιτήρηση αλλά δεν διευκρίνισε την ημερομηνία της παράδοσης.

Η εκεχειρία σε τρεις φάσεις, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, πλησιάζει τώρα στο τέλος της πρώτης φάσης. Έχει, σε μεγάλο βαθμό, τηρηθεί παρά τις καταγγελίες για παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

