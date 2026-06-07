Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην παραλιακή περιοχή της Νέας Λαμψάκου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να εκτραπεί του δρόμου και να πέσει σε βράχια που σταμάτησαν την κατεύθυνση που είχε προς τη θάλασσα για λίγα εκατοστά.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε νεαρή γυναίκα η οποία παρά τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε καθόλου.

Δείτε φωτογραφίες του eviaonline.gr:

Πηγή: skai.gr

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