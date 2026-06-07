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Τροχαίο στην Εύβοια: Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων - Το ένα έπεσε σε βράχια κοντά στη θάλασσα

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να εκτραπεί του δρόμου και να πέσει σε βράχια που έκοψαν την πορεία του προς τη θάλασσα για λίγα εκατοστά

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αμάξι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην παραλιακή περιοχή της Νέας Λαμψάκου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να εκτραπεί του δρόμου και να πέσει σε βράχια που σταμάτησαν την κατεύθυνση που είχε προς τη θάλασσα για λίγα εκατοστά.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε νεαρή γυναίκα η οποία παρά τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε καθόλου.

Δείτε φωτογραφίες του eviaonline.gr:

αμάξι

αμάξι

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τροχαίο ατύχημα Εύβοια
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