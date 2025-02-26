Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει μόλις αρχίσει όμως έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για το αν ο αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να διεκδικήσει και μια τρίτη θητεία, παρόλο που το Σύνταγμα της χώρας το απαγορεύει.

Μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει πως δεν φοβάται να τα βάλει με το Σύνταγμα. Προσπαθεί ενεργά να τερματίσει την ιδιότητα του πολίτη, για παράδειγμα, παρόλο που προστατεύεται από την 14η Τροποποίηση. Τα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει την προσπάθειά του αυτή προς το παρόν.

Επίσης, προσπαθεί γρήγορα να κλείσει πρακτορεία που δημιουργήθηκαν από το Κογκρέσο και να σταματήσει να δαπανά, ή να δεσμεύει χρήματα με τα οποία διαφωνεί, παρόλο που εγκρίθηκαν, όπως λέει το Σύνταγμα, από το Κογκρέσο.

Ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να αγνοήσει τα δικαστήρια.

Πρόσφατα μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ είχε συγκρίνει τον εαυτό του με βασιλιά.

Έχει έρθει αντιμέτωπος με πράξεις που βρίσκονται εκτός του πλαισίου του Συντάγματος και μερικές φορές έχει ανταμειφθεί. Το δικαστήριο για παράδειγμα ενέκρινε ως επί το πλείστον την άποψή του για την ασυλία, αποφασίζοντας ότι οι πρόεδροι εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από ποινικές διώξεις για πράξεις τους όσο είναι στην εξουσία. Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο απέρριψε τη θεωρία του «ανεξάρτητου νομοθετικού σώματος», την οποία χρησιμοποίησαν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τις εκλογές του 2020.

Τα ανέκδοτα για μια τρίτη θητεία

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, το ερώτημα είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τα συχνά αστεία του Τραμπ –αν είναι πράγματι αστεία - για μια τρίτη θητεία; Ο Τραμπ βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής του αυτή τη στιγμή, με τις Ρεπουμπλικανικές πλειοψηφίες να αρνούνται να αντισταθούν απέναντί ​​του στο Κογκρέσο.

Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά στον Τραμπ αρέσει ήδη να μιλάει για τις επόμενες εκλογές.

«Θα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω, όχι μία αλλά δύο ή τρεις ή τέσσερις φορές», είπε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στη Νεβάδα στα τέλη Ιανουαρίου, προφανώς αστειευόμενος. Αργότερα διευκρίνισε: «Όχι, θα είναι τιμή μου να υπηρετήσω δύο φορές. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δεν θα επαναπαυτώ».

Ο Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του σε μια εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα να φωνάξουν «Τέσσερα χρόνια ακόμη!».

Μεγάλη ενθάρρυνση

Στο ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC) προ ημερών, ο Στίβεν Μπάνον, επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου του προέδρου Τραμπ στην πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικανού ηγέτη ο οποίος πήγε στη φυλακή για περιφρόνηση του Κογκρέσου αφού αρνήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων της 6ης Ιανουαρίου, δήλωσε «θέλουμε τον Τραμπ το '28».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, εμφανιζόμενος σε δείπνο στη Νέα Υόρκη, ο Μπάνον υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει την 22η Τροποποίηση του Συντάγματος, η οποία θέτει το όριο δύο θητειών για τους προέδρους, επειδή η λέξη «συνεχής» δεν υπάρχει στην τροπολογία.

Στη Βουλή, ο βουλευτής Andy Ogles, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί, εισήγαγε νομοθεσία για να ξεκινήσει η μακρά διαδικασία τροποποίησης του κειμένου της 22ης Τροποποίησης και να επιτραπεί σε έναν πρόεδρο που υπηρετεί μη συνεχόμενες θητείες να υπηρετήσει για τρίτη.

Σχεδόν ακατόρθωτα εμπόδια

Ωστόσο, η κατάργηση ή η αλλαγή της 22ης Τροποποίησης θα απαιτούσε τα δύο τρίτα των ψήφων τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, καθώς και την επικύρωση από τα τρία τέταρτα των πολιτειών. Όμως ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ είναι αντίθετοι στην ιδέα αλλαγής του Συντάγματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από την Οκλαχόμα Markwayne Mullin, είπε ότι εκλαμβάνει τα σχόλια του Τραμπ «ως αστείο, χωρίς να κυριολεκτεί».

Ο μόνος πρόεδρος που υπηρέτησε περισσότερες από δύο θητείες ήταν ο Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ. Η 22η Τροποποίηση επικυρώθηκε το 1951, τα χρόνια μετά τον θάνατο του Ρούσβελτ στην εξουσία.

«Είναι παράνομο. Δεν έχει καμία πιθανότητα. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να πούμε», δήλωσε στο CNN ο Michael Waldman, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Brennan Center for Justice της Νομικής Σχολής του NYU.

Η νομική πραγματικότητα μπορεί να είναι ότι το Σύνταγμα απαγορεύει σε ένα άτομο να υπηρετήσει για τρίτη θητεία, αλλά η πολιτική πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ ποτέ δεν άφησε το Σύνταγμα να σταθεί εμπόδιο.

«Μία θητεία… και μετά θα φύγω»

Ενώ αρέσει στον Τραμπ να αστειεύεται με την ιδέα μιας τρίτης θητείας, υπήρξαν στιγμές που την απέρριψε, όπως σε συνέντευξή του στο Time τον περασμένο Απρίλιο, πολύ πριν ολοκληρωθεί η πολιτική του επιστροφή.

«Θα υπηρετήσω μια θητεία, θα κάνω εξαιρετική δουλειά. Θα έχουμε ξανά μια πολύ επιτυχημένη χώρα… Και μετά θα φύγω», είχε πει.

