Για μεγάλο καβγά μεταξύ της Μελάνια και της Ιβάνκα Τραμπ κάνουν λόγο δημοσιεύματα, όπως ανέφερε και στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Τετάρτης ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιβάνκα θα ήθελε εκείνη να είναι η Πρώτη Κυρία στη θέση της Μελάνια, ενώ όπως αποκαλύπτει σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, η συγκεκριμένη κόντρα έχει ξεκινήσει από την πρώτη τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ την περίοδο 2016-2020. Ωστόσο, όπως φαίνεται, την κατάσταση τη σώζει ο Μπάρον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.