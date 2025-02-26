Λογαριασμός
Άνω-κάτω ο Λευκός Οίκος: Πληροφορίες για άγριο καβγά μεταξύ Μελάνια και Ιβάνκα Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε απίστευτος καβγάς μεταξύ των δύο γυναικών, καθώς η Ιβάνκα θα ήθελε εκείνη να είναι η Πρώτη Κυρία στη θέση της Μελάνια

Μελάνια Ιβάνκα Τραμπ

Για μεγάλο καβγά μεταξύ της Μελάνια και της Ιβάνκα Τραμπ κάνουν λόγο δημοσιεύματα, όπως ανέφερε και στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Τετάρτης ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιβάνκα θα ήθελε εκείνη να είναι η Πρώτη Κυρία στη θέση της Μελάνια, ενώ όπως αποκαλύπτει σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, η συγκεκριμένη κόντρα έχει ξεκινήσει από την πρώτη τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ την περίοδο 2016-2020. Ωστόσο, όπως φαίνεται, την κατάσταση τη σώζει ο Μπάρον.

