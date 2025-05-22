Προ των πυλών είναι η δημιουργία ενός Trump Tower στη Δαμασκό. Το επιβλητικό κτίριο που έχει στόχο να επαναφέρει τη Συρία στη διεθνή σκηνή, θα φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου με χρυσά γράμμα, θα έχει 45 ορόφους και το κόστος της κατασκευής του υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό το έργο είναι το μήνυμά μας - ότι αυτή η χώρα, η οποία έχει υποφέρει και ο λαός της έχει εξαντληθεί για πολλά χρόνια, ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια του πολέμου, αξίζει να κάνει ένα βήμα προς την ειρήνη», ανέφερε ο Walid Mohammad al-Zoubi, πρόεδρος του ομίλου Tiger Group, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχει αναλάβει το έργο της κατασκευής του «Trump Tower Damascus».

Η κατασκευή του ουρανοξύστη προτάθηκε σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς η νέα κυβέρνηση της Συρίας επιδίωκε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Ήρθε παράλληλα και με την προσφορά να παράσχει η Συρία στις ΗΠΑ πρόσβαση στο συριακό πετρέλαιο και επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η Συρία βρισκόταν υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων από το 1979, οι οποίες εντάθηκαν την εποχή της ηγεσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ. Παρά την εκδίωξη του Άσαντ τον Δεκέμβριο από τους αντάρτες, οι ΗΠΑ διατήρησαν τις κυρώσεις κατά της χώρας, καθώς ήταν επιφυλακτικές απέναντι στη νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία των ισλαμιστών.

Η πρόταση της Συρίας, μαζί με την παρότρυνση του de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πέτυχε. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό όλων των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία και συναντήθηκε με τον Αχμέντ αλ Σάρα, αποκαλώντας τον «ελκυστικό» και «σκληρό» άνθρωπο.

Τώρα, με την άρση των κυρώσεων και την ενίσχυση των δεσμών με την Ουάσινγκτον, ο Trump Tower θα γίνει πραγματικότητα. Ο Zoubi πηγαίνει στη Δαμασκό αυτή την εβδομάδα για να υποβάλει επίσημα αίτηση για την έκδοση οικοδομικών αδειών για το κτίριο.

«Εξετάζουμε διάφορες τοποθεσίες. Προτείνουμε 45 ορόφους, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης ανάλογα με τον σχεδιασμό», δήλωσε ο Zoubi, προσθέτοντας ότι το κόστος κατασκευής του εμπορικού πύργου θα κυμανθεί μεταξύ 100 και 200 εκατ. δολαρίων.

Το προσχέδιο για το Trump Tower στη Δαμασκό (Tiger Group)

Η κατασκευή, όπως εκτίμησε, μπορεί να διαρκέσει έως και 3 χρόνια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Guardian, υπάρχουν ακόμα εμπόδια καθώς η διαδικασία άρσης των κυρώσεων είναι ακόμη ασαφής, ενώ η κατεστραμμένη οικονομία της Συρίας και το εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον θα μπορούσαν να περιπλέξουν το έργο.

Ο Zoubi απασχολεί έναν από τους επικεφαλής του «Trump Tower Istanbul» και έχει κατασκευάσει περίπου 270 έργα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα κατασκευάζει το Tiger Sky Tower στο Ντουμπάι, ένα έργο ύψους 1 δισ. δολαρίων που ισχυρίζεται ότι διαθέτει την «υψηλότερη πισίνα υπερχείλισης στον κόσμο». Ο ίδιος συνάντησε επίσης τον Σάρα τον Ιανουάριο.

Η αρχική ιδέα για τον Trump Tower στη Δαμασκό γεννήθηκε τον Δεκέμβριο, αφού ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ Τζο Γουίλσον εξέφρασε την ιδέα σε ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου.

«Η βασική ιδέα ήταν να προσελκύσουμε την προσοχή του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Radwan Ziadeh, ένας Σύρος συγγραφέας που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο της Συρίας. Ο ίδιος πλησίασε τον Zoubi με την ιδέα της κατασκευής του Trump Tower και οι δύο τους άρχισαν να εργάζονται πάνω στο έργο.

Εν μέσω διπλωματικών διεργασιών, ο Trump Tower, είναι ένας τρόπος για να ικανοποιήσουν τα... γούστα του Τραμπ.

«Έτσι κερδίζεις το μυαλό και την καρδιά του», είπε ο Ziadeh, ο οποίος σημείωσε πως στη συνέχεια είδε και το βίντεο που ανήρτησε ο Τραμπ για τα σχέδιά του για τη Γάζα, την οποία οραματίζεται ως «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Πέρα από το να κερδίσουν τις ΗΠΑ, οι Σύροι ελπίζουν ότι το μεγάλο αυτό έργο θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλες διεθνείς επενδύσεις στη Συρία.

Χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και βασικές υπηρεσίες πέρα από λαμπερά επενδυτικά σχέδια. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι το 90% του συριακού λαού ζει σε συνθήκες φτώχειας, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

«Το έργο έχει να κάνει με το πώς η εμπόλεμη χώρα μετατρέπεται σε ένα μέρος φωτός και ομορφιάς ... Είναι συμβολικό, συμβάλλει στην ασφάλεια και την ειρήνη», λέει ο Zoubi.



Πηγή: skai.gr

