Ένα επιβατικό αεροσκάφος της IndiGo που βρέθηκε εν μέσω σφοδρής χαλαζόπτωσης κατά τη διάρκεια πτήσης, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη.

Σύμφωνα με το CNN, η πτήση της ινδικής εταιρείας πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από την πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, προς το Σριναγκάρ – τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ – όταν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της IndiGo, «βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με χαλαζόπτωση καθ’ οδόν».

«Το πλήρωμα πτήσης και καμπίνας ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σριναγκάρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αν και η εταιρεία δεν διευκρίνισε το εύρος της ζημιάς, φωτογραφίες του αεροσκάφους δείχνουν μεγάλη τρύπα στη μύτη του αεροπλάνου, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ.

Το Νέο Δελχί είχε πλήρη εικόνα έντονων καιρικών φαινομένων το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς.

Βίντεο που κατέγραψε και δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο επιβάτης Σέιχ Σαμιουλάχ καταγράφει στιγμές έντονου πανικού, με το αεροσκάφος να τραντάζεται από την αναταραχή και φωνές επιβατών και παιδιών να ακούγονται έντονα.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q — Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025

«Η πτήση κυλούσε ομαλά και νομίζαμε ότι θα φτάναμε στο Σριναγκάρ σε περίπου 30 λεπτά, όταν ο πιλότος μας ζήτησε να φορέσουμε ζώνες ασφαλείας», δήλωσε ο Σαμιουλάχ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India.

«Η αναταραχή ήταν τόσο έντονη που πίστεψα πως ήταν η τελευταία μου πτήση. Όλοι νόμιζαν ότι θα συντριβούμε. Ήταν μια τραυματική εμπειρία», πρόσθεσε. «Πετάω συχνά, αλλά δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον πιλότο που κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια».

Η σοκαριστική στιγμή συνεχίστηκε και μετά την αποβίβαση.

«Όταν κατεβήκαμε και είδαμε τη ζημιά στη μύτη του αεροσκάφους, το σοκ ήταν ακόμη μεγαλύτερο», είπε. «Ελπίζω κανείς να μη βιώσει κάτι τέτοιο».

Η ειδικός στις αερομεταφορές του CNN και πρώην γενική επιθεωρήτρια του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών, Μέρι Σιάβο, δήλωσε πως τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια.

Το χαλάζι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να διαπεράσει τη μύτη του αεροσκάφους και να επηρεάσει το πιλοτήριο – και παρόλα αυτά, πολλά αεροπλάνα καταφέρνουν να προσγειωθούν με ασφάλεια.

«Κάποιες φορές οι καταιγίδες δεν εμφανίζονται στο ραντάρ και το αεροπλάνο μπαίνει στη χαλαζόπτωση πριν το καταλάβει», δήλωσε. «Υπάρχουν περιπτώσεις που το χαλάζι καταστρέφει τη μύτη του αεροσκάφους, ακόμη και εξαρτήματα της. Μπορεί να χαθεί εξοπλισμός, όμως το βασικό είναι να διατηρείται ο έλεγχος».

Όπως εξηγεί, ο πιλότος αναγκάζεται να πετάξει το αεροσκάφος χειροκίνητα υπό ιδιαίτερα στρεσογόνες συνθήκες.

«Η απόδοση του αεροσκάφους επηρεάζεται από το χαλάζι. Πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο και να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο», είπε. «Είναι εντυπωσιακό που τέτοια αεροπλάνα μπορούν να το αντέξουν αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι περιστατικά ισχυρών αναταράξεων έχουν συγκλονίσει και στο παρελθόν. Πέρυσι, πτήση της Singapore Airlines είχε παρόμοια εμπειρία, που είχε ως τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και πάνω από 70 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

