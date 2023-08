Πορτογαλία: Ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια οι ξένοι τουρίστες το πρώτο εξάμηνο Κόσμος 16:03, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εθνική στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι σχεδόν 8,2 εκατ. ξένοι έμειναν σε πορτογαλικά ξενοδοχεία την περίοδο αυτή, συγκριτικά με 6,3 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα και 7,4 εκατ. τους πρώτους έξι μήνες του 2019