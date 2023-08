Γερμανία: Σύσταση σε δημοσιογράφους από την Ένωσή τους να μη ταξιδεύουν στην Τουρκία μετά τη σύλληψη βουλευτού του Die Linke

Η γερμανική ομοσπονδία δημοσιογράφων DJV συμβουλεύει τους επαγγελματίες εργαζομένους μέσων ενημέρωσης να μην ταξιδεύουν είτε για επαγγελματικούς, είτε για προσωπικούς λόγους στην Τουρκία, μετά την προσωρινή σύλληψη μιας Γερμανίδας βουλευτίνας στις αρχές του μήνα.

Η σύλληψη της Γιοκάι Ακμπουλούτ κατά την είσοδό της στην Τουρκία στις αρχές Αυγούστου δείχνει «για ακόμη μια φορά ότι η απολυταρχία (του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν θεωρεί τους επικριτές της ως μαχητικούς εχθρούς του κράτους και τους διώκει όταν βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει», δήλωσε ο Φρανκ Ουμπεράλ, επικεφαλής της DJV, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ένωση σήμερα.

Αν η βουλευτική ασυλία δεν προστατεύει από τη σύλληψη, ο κίνδυνος για τους δημοσιογράφους είναι ακόμη μεγαλύτερος, τονίζει η DJV.

German far-left lawmaker Gökay Akbulut, an outspoken advocate of Kurdish rights, was briefly detained while visiting her native Turkey earlier this month https://t.co/Tdv2BTFiDs