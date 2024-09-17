Πορτογαλία: 12χρονος μαχαίρωσε έξι συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό

Ένα 12χρονο αγόρι τραυμάτισε σήμερα με μαχαίρι έξι συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο της πόλης Αζαμπούζα, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας, ανακοίνωσε η πορτογαλική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, παρότι ένα κορίτσι διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορά αστυνομικού που έσπευσε στο σχολείο.

Μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ο δράστης «άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβλεπε», είπε ο δήμαρχος Σιλβίνο Λούσιο στο CNN Portugal. Σε δηλώσεις του αργότερα στο δίκτυο SIC Notícias αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες: ύστερα από έναν διαπληκτισμό, ο 12χρονος έφυγε από το σχολείο, πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα. Έβγαλε τότε από το σακίδιό του κάτι που έμοιαζε με αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα μαχαίρι, με το οποίο επιτέθηκε αδιακρίτως σε όποιον βρισκόταν γύρω του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

