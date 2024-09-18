Ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι σταμάτησε τη ρωσική αντεπίθεση στις περιοχές του Κουρσκ που έχει υπό τον έλεγχό του, διευκρινίζοντας ότι «πολλές χιλιάδες» Ρώσοι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτά τα εδάφη.

Η ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ, που αιφνιδίασε τον ρωσικό στρατό τον Αύγουστο, έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ξένος στρατός στη Ρωσία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνιστά ήττα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κίεβο ελέγχει μια έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σχεδόν 100 κοινότητες.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε αντεπίθεση και υποστήριξε ότι έκανε πρόοδο, όμως σύμφωνα με το Κίεβο, η επιχείρηση αυτή σταμάτησε.

Οι Ρώσοι «επιχείρησαν να μας πλαγιοκοπήσουν αλλά τους σταματήσαμε, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και σήμερα όλα είναι υπό έλεγχο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της περιφερειακής ουκρανικής διοίκησης, Ολέξιι Ντμιτρασκίφσκι. «Είχαν κάποιες δευτερεύουσες επιτυχίες αλλά αυτή η επιτυχία τώρα μετατράπηκε σε σχεδόν περικύκλωση» των δυνάμεών τους, υποστήριξε. «Οι Ρώσοι μπήκαν σε μια κοινότητα. Άρχισαν να πολεμούν για μια άλλη κοινότητα, αλλά αυτό είναι όλο», εξήγησε.

Παρ’ όλ’ αυτά, η ρωσική αντεπίθεση δεν έχει αποτύχει ακόμη και η Μόσχα λέει ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις για να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη. «Η ρωσική επιχείρηση στο Κουρσκ είναι σε εξέλιξη, είναι επομένως πολύ νωρίς να πούμε ότι απέτυχε πλήρως», σχολίασε σε άλλον τόνο ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο εκπρόσωπος Ντμιτρασκίφσκι είπε επίσης ότι «πολλές χιλιάδες» Ρώσοι πολίτες βρίσκονται στα εδάφη που ελέγχονται από τους Ουκρανούς. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, αλλά υπάρχουν και μερικά παιδιά. Μια γυναίκα γέννησε ένα αγοράκι που είναι «καλά στην υγεία του», πρόσθεσε.

Ο Ντμιτρασκίφσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για αεροπορικά πλήγματα εναντίον του ρωσικού εδάφους, στη ζώνη που ελέγχουν οι Ουκρανοί. Τουλάχιστον 23 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αυτούς τους βομβαρδισμούς από τα τέλη Αυγούστου, είπε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αλήθεια αυτών των δηλώσεων.

Ο εκπρόσωπος διέψευσε ότι οι Ουκρανοί κακομεταχειρίζονται τους αμάχους. «Λαμβάνουν νερό, τρόφιμα, ψωμί, οι στρατιώτες δεν τους προσβάλλουν», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι καταστήματα και φαρμακεία δεν λειτουργούν.

Στη δική του ανακοίνωση, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα ότι συνεχίζει την επιχείρηση σε ορισμένες ζώνες της περιοχής του Κουρσκ και απωθεί τις ουκρανικές επιθέσεις σε άλλες.

Νωρίτερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μια αποθήκη βαλλιστικών πυραύλων, βομβών και βλημάτων του πυροβολικού στη δυτική Ρωσία. Η αποθήκη αυτή βρισκόταν στο Τοροπέτς, στην περιοχή του Τβερ, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, είπε μια πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκαν από ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αλλεπάλληλες, εντυπωσιακές εκρήξεις και πυκνό καπνό. Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των πλάνων. Οι ρωσικές αρχές παραδέχτηκαν ότι προκλήθηκε πυρκαγιά λόγω επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να αναφέρουν τον στόχο.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Τβερ, Ιγκόρ Ρουντένια, διέταξε «μερική εκκένωση» αλλά λίγες ώρες αργότερα επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας ανέφερε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται έπειτα από αυτήν την επίθεση, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.