Οργή στις ΗΠΑ για δικαστή που «επέστρεψε» κακοποιημένο μωρό στους γονείς του – Το κοριτσάκι πέθανε 5 μέρες μετά 

Μεγάλη και οργισμένη συζήτηση έχει ανοίξει στις ΗΠΑ μετά το τραγικό θάνατο ενός μωρού ενός έτους, που – ενώ υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι γονείς του το κακοποιούσαν και η Πρόνοια το είχε δώσει σε ανάδοχη οικογένεια (μαζί με τον 2 ετών αδερφό της) – δικαστής του Μπρούκλιν έκρινε ότι το παιδί δεν κινδυνεύει και το «επέστρεψε» στους γονείς.

Η μικρούλα Ella Vitalis δόθηκε στους γονείς της, τον 28χρονο Johnson Vitalis και την 29χρονη Lafeyette Browne, στις 14 Σεπτεμβρίου και μία ημέρα μετά, μεταφέρθηκε και πάλι αναίσθητη στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί εντόπισαν μώλωπες και κοψίματα στο μέτωπό της, ένα πρησμένο βλέφαρο, σημάδια από δάγκωμα και σπασμένο σαγόνι, μεταξύ άλλων τραυματισμών, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, που περιλαμβάνουν δικαστικές αναφορές και αρχεία της Διοίκησης Υπηρεσιών Παιδιών.

Το μωρό μπήκε στην εντατική με κάταγμα στο κρανίο και εγκεφαλική αιμορραγία και το κοριτσάκι τελικά πέθανε 5 μέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου.

