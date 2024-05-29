Πολωνία: H Koμισιόν κλείνει τη διαδικασία για το άρθρο 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει τη διαδικασία του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ για την Πολωνία, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου.

Η Αντιπρόεδρος Βέρα Γιούροβα δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια, μετά τα θετικά βήματα που έλαβαν οι πολωνικές αρχές καθώς και την ισχυρή υποστήριξη που εξέφρασαν τα κράτη μέλη ως προς αυτό, αποφασίσαμε να κλείσουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 για την Πολωνία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις πολωνικές αρχές για να τις υποστηρίξουμε στην προσπάθειά τους να προωθήσουν το κράτος δικαίου».

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, καθώς και άλλα βήματα για την προώθηση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας έκθεσης για το κράτος δικαίου.

Η Επιτροπή αποσύρει την αιτιολογημένη πρότασή της που είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή το 2017. Στις 6 Μαΐου 2024, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Πολωνία κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης.

Η Πολωνία έχει ξεκινήσει μια σειρά νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, έχει αναγνωρίσει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει όλες τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 21 Μαΐου 2024, τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει η πολωνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανησυχιών. Έπειτα από αυτή τη συζήτηση, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κλείσει τη διαδικασία του άρθρου 7 και ενημέρωσε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αποσύρει την αιτιολογημένη πρότασή της του 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

