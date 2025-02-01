Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του έτους, ειδικά εάν το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία τους επόμενους μήνες, δήλωσε στο Reuters ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κιθ Κέλογκ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι ουκρανικές προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, που ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία , «πρέπει να γίνουν».

"Τα περισσότερα δημοκρατικά κράτη έχουν κάνει εκλογές εν καιρώ πολέμου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το κάνουν", είπε ο Κέλογκ. "Πιστεύω ότι είναι καλό για τη δημοκρατία. Αυτή είναι η ομορφιά μιας σταθερής δημοκρατίας, υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα που μπορεί να είναι υποψήφιοι."

Ο Τραμπ και ο Κέλογκ είπαν και οι δύο ότι επεξεργάζονται ένα σχέδιο για να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία τους πρώτους μήνες της νέας κυβέρνησης για να τερματιστεί ο ολοκληρωτικός πόλεμος που ξέσπασε με την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Έχουν δώσει, ωστόσο, λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική τους για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το σχέδιο Τραμπ εξετάζεται και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις πολιτικής, αλλά ο Κέλογκ και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συζήτησαν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να πιέσουν την Ουκρανία να συμφωνήσει σε εκλογές ως μέρος μιας αρχικής εκεχειρίας με τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ συζητούν επίσης εάν θα πιέσουν για μια αρχική κατάπαυση του πυρός προτού προσπαθήσουν να μεσολαβήσουν για μια πιο μόνιμη συμφωνία, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Εάν πραγματοποιούνταν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ο νικητής θα ήταν υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση μιας πιο μακροπρόθεσμης συμφωνίας με τη Μόσχα, υποσρηίζουν.

Δεν είναι σαφές πώς θα εκλάβει μια τέτοια πρόταση το Κίεβο. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να διεξαγάγει εκλογές φέτος εάν οι μάχες τελειώσουν και υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτρέψουν τη Ρωσία από την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ανώτερος σύμβουλος του Κιέβου και πηγή της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη ζητήσει επίσημα από την Ουκρανία να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές μέχρι το τέλος του έτους.

Η πενταετής θητεία του Ζελένσκι έληγε το 2024, αλλά οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν βάσει του στρατιωτικού νόμου, τον οποίο επέβαλε η Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουάσιγκτον έθεσε το θέμα των εκλογών με ανώτερους αξιωματούχους στο γραφείο του Ζελένσκι το 2023 και το 2024 κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσαν δύο πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου είπαν στους Ουκρανούς ομολόγους τους ότι οι εκλογές ήταν κρίσιμες για την τήρηση των διεθνών και δημοκρατικών κανόνων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο ρόλος του Πούτιν

Ερωτηθείς για το θέμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες».

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν πιστεύει ότι ο Ζελένσκι είναι νόμιμος ηγέτης ελλείψει ανανεωμένης εκλογικής εντολής και ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να υπογράψει δεσμευτικά έγγραφα που σχετίζονται με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, ωστόσο, ο Ζελένσκι θα μπορούσε να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις στο μεταξύ, αλλά πρέπει πρώτα να ανακαλέσει ένα διάταγμα του 2022 που υπέγραψε για την απαγόρευση των συνομιλιών με τη Ρωσία για όσο διάστημα είναι επικεφαλής ο Πούτιν.

Η ουκρανική κυβερνητική πηγή είπε ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί το εκλογικό ζήτημα ως ψευδή δικαιολογία για να διαταράξει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

«(Αυτός) στήνει μια παγίδα, ισχυριζόμενος ότι αν η Ουκρανία δεν διεξαγάγει εκλογές, μπορεί αργότερα να αγνοήσει τυχόν συμφωνίες», είπε η πηγή.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση επανεκλογής του, πιέσει τον Ζελένσκι να προχωρήσει σε εκλογές, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να «ευθυγραμμιστούν» έμμεσα με τη ρωσική ρητορική, που αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου. «Η Ρωσία θέλει να δει το τέλος του Ζελένσκι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Μόσχας.

Παρά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις, η Δύση εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στην Ουκρανία, Ουίλιαμ Τέιλορ, τόνισε πως ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει επιδείξει πραγματική προθυμία για σοβαρές συνομιλίες.



