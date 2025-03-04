Παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία διέταξε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την παύση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, μερικά 24ωρα μετά τη λογομαχία του την Παρασκευή με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Κάνουμε παύση και θα επανεξετάσουμε τη βοήθειά μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι συμβάλλει στην αναζήτηση λύσης» στην ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές πως επικεντρώνεται στην ειρήνη. Χρειαζόμαστε εταίρους που δεσμεύονται επίσης στην επίτευξη αυτού του στόχου», συμπλήρωσε.

Η απόφαση αποκαλύπτεται έπειτα από συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο νωρίτερα χθες με τη συμμετοχή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και συμβούλων του προέδρου Τραμπ.

Μερικές ώρες πριν, ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το ζήτημα, λέγοντας πως διεξάγονταν συζητήσεις.

«Δεν πρόκειται για οριστικό τέλος της βοήθειας (αλλά) για παύση», τόνισε άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε επίσης με προϋπόθεση να μην κατονομαστεί, στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει την οργή του έναντι του Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, που εκτραχύνθηκε σε φραστική σύγκρουση. Συνέχισε και κλιμάκωσε χθες τις απειλές του κατά του Oυκρανού προέδρου, που υποπτεύεται πως «δεν θέλει την ειρήνη» με τη Ρωσία.

Έφθασε στο σημείο να πει πως «δεν θα ανεχτεί για πολύ ακόμη» τις θέσεις του Ουκρανού προέδρου.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια είχε εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με αριθμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ παρείχαν από την 24η Φεβρουαρίου 2022 ως την 20ή Ιανουαρίου 2025 «στρατιωτική βοήθεια (αξίας) 65,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων» στην Ουκρανία.

Ο Βανς δηλώνει πεπεισμένος πως ο Ζελένσκι θα καταλήξει να διαπραγματευτεί την ειρήνη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Δευτέρα πεπεισμένος ότι ο Ζελένσκι θα καταλήξει να αποδεχτεί να συζητήσει για την ειρήνη με τη Ρωσία, μερικά 24ωρα μετά το φιάσκο στο οποίο κατέληξε η συνάντησή του την Παρασκευή με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ο αντιπρόεδρος Βανς έκρινε πως ο ουκρανός πρόεδρος «επέδειξε καθαρή άρνηση να δεσμευτεί στην ειρηνευτική διαδικασία» που θέλει ο αμερικανός πρόεδρος. «Νομίζω ότι ο Ζελένσκι δεν ήταν ακόμη εκεί και νομίζω, ειλικρινά, πως ακόμη δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι τελικά θα φτάσει εκεί. Πρέπει».

Ουκρανία: Η παύση της αμερικανικής βοήθειας ωθεί το Κίεβο προς συνθηκολόγηση

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε στο Reuters ότι «η παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ φαίνεται πολύ κακή, φαίνεται ότι ο τραμπ ωθεί το Κίεβο προς συνθηκολόγηση».

Ζελένσκι: Το Κίεβο χρειάζεται «επί της ουσίας» διπλωματία για να τερματίσει τον πόλεμο

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι το Κίεβο πρέπει να εμπλακεί σε «επί της ουσίας» διπλωματία για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βασιστεί στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ειρήνης.

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Δουλεύουμε μαζί με την Αμερική και τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ελπίζουμε πολύ στην υποστήριξη των ΗΠΑ στην πορεία προς την ειρήνη. Απαιτείται ειρήνη το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία «κατηγορηματικά» εναντίον της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της ιδέας να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, τόνισε σήμερα ο Μιχαήλ Ουλιάναφ, αντιπρόσωπος της Μόσχας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, μέσω Telegram.

«Κατά πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αμερόληπτη, και οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι αμερόληπτες. Κατά δεύτερον, η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον» της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων, συνόψισε ο διπλωμάτης.

